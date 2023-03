Baustelle in concerto all’Arena Flegrea per il Noisy Naples fest

Dopo l’annuncio del sold out del tour primaverile nei club e le prime date estive nei principali festival italiani, i Baustelle aggiungono un esclusivo concerto a Napoli. Mercoledì 19 luglio 2023 si esibiranno all’Arena Flegrea nell’ambito del Noisy Naples Fest, nell’unica tappa in Campania. Insieme a loro, un ospite speciale che verrà annunciato nei prossimi giorni, completerà il double bill della serata.

Già in vendita i biglietti per assistere al concerto Baustelle + guest sui circuiti ufficiali ETES e Ticketone.

Per info: https://bit.ly/Baustelle_ArenaFlegrea

I BAUSTELLE sono pronti a partire con il loro “ELVIS TOUR”, una serie di imperdibili concerti organizzati da Vivo Concerti che porteranno l’iconica formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi ad esibirsi nelle principali città italiane.

Il tour prende il nome da “ELVIS”, l’attesissimo nuovo album in uscita il 14 aprile per BMG e disponibile in pre-order (https://Baustelle.lnk.to/elvisPR), anticipato dall’uscita dai singoli “Contro il mondo” e “Milano è la metafora dell’amore” (in uscita il 17 marzo).

“ELVIS” è il nono album in studio dei Baustelle e giunge a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica della band, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo del gruppo. “ELVIS” sarà disponibile in formato CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata e vinile nero.

Fin dall’album di esordio “Sussidiario illustrato della giovinezza” (2000), per arrivare all’ultimo disco, “L’amore e la violenza, vol.2” (2018), passando per i grandi classici come “Charlie fa surf”, i Baustelle si sono distinti nel panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio ad una vera e propria tendenza.

“Contro il mondo” è il primo singolo del nuovo disco in uscita ad aprile 2023: in questo brano i Baustelle danno prova ancora una volta della loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e profondamente all’avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda. Nel brano la quotidianità fatta di yoga, di aperitivi e di routine si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione, il tutto a suon di rock and roll e atmosfere retrò.

“Milano è la metafora dell’amore” è il secondo singolo estratto dal nuovo lavoro discografico. La canzone ci presenta un ritratto nitido dell’hinterland milanese: la metropoli, la sua frenesia e la fauna che la abita viene catartizzata dal linguaggio poetico che unisce pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale, tangibile e cinematografica.

Il concerto dei Baustelle, si aggiunge al cartellone della rassegna Noisy Naples Fest che ha già annunciato i live di OneRepublic (12 Luglio), Mr Rain (13 Luglio), Maluma + more (16 Luglio) e Eduardo De Crescenzo (25 luglio). Per info: www.noisynaplesfest.com