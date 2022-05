Barbato live allo Spirits di Napoli

Dopo gli spazi assolati di domenica, Barbato torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con LIVIDI, un brano energico e profondo, dedicato alla precarietà dei nostri tempi che pervade i rapporti umani. L'artista campano lo presenterà dal vivo, assieme ad altri emozionanti singoli, il 21 maggio, allo Spirits di Napoli.



Un appuntamento in full band da non perdere.



Il prossimo appuntamento live:

Sabato 21 Maggio

Barbato live @Spirits di Napoli

in full band

Indirizzo: Via Chiatamone 6/f

Ticket d’ingresso 10€, drink incluso

Start Live ore 22:00

Prenotazione consigliata

Live a cura di Voolcano Booking.