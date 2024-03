Barbara Isaia: i suoi primi 50 anni in un party indimenticabile

Nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco a Napoli, si è tenuta la festa di compleanno per i 50 anni di Barbara Isaia, CDA nell'azienda di famiglia.

L'atmosfera della festa curata in ogni singolo dettaglio dall’organizzatrice Barbara Coscetta, con un excursus dei luoghi del cuore in cui la festeggiata ha vissuto la sua vita: Italia, Stati Uniti e Portogallo. Da perfetta padrona di casa, Barbara dopo il suo discorso di ringraziamento ha spento le candeline con l'aiuto di tutte le sue "persone guida", fortemente volute al suo fianco.

Alcuni dettagli degni di nota vedono la festa, come un viaggio attraverso i luoghi del cuore della festeggiata. Anche il percorso gastronomico ha sapientemente coniugato i sapori tipici delle diverse tappe della vita di Barbara Isaia.

La musica ha contribuito a creare un'atmosfera coinvolgente e festosa ed il tutto è stato un momento di grande gioia e condivisione per Barbara Isaia e tutti i suoi ospiti.

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui famiglia, amici, personalità del mondo imprenditoriale, ma soprattutto ospiti da tutti i suoi “luoghi del cuore”, che l’hanno raggiunta per festeggiare con lei. Tra gli invitati, il marito della festeggiata, imprenditore portoghese impegnato in Angola e negli Emirati Arabi, la famiglia Isaia, l'amica di sempre Marianna Credendino, Maria Luisa di Lauro, Giuseppe Trasacco, Raffaele Granato Corigliano, Giovanna Barretta, Stefania e Peppe Volpe, Roberta Matarasso, Ornella Spezie, ⁠Marina e Roberto Battista, Blasco Pisapia ed il Maestro Enzo Campagnoli. Complice un’atmosfera fiabesca nella location dei padroni di casa del Chiostro di San Francesco, Andrea e Mariangela Ferrara.

Barbara Isaia ha accolto i suoi ospiti con grande affetto e ha avuto parole di ringraziamento per tutti coloro che hanno preso parte alla festa. La serata è stata allietata da buona musica e da un clima di gioia e condivisione.

Il catering è stato curato da Alba Catering, mentre il bar catering da Tania Future. L'abito della festeggiata ha sottolineato la sua eleganza e raffinatezza, a firma della Maison romana Ginevra Odescalchi. A fine evento, inoltre, gli ospiti hanno ricevuto un cadeaux progettato per l'occasione da bonbon flower, storica maison di eccellenza napoletana.

Barbara Isaia, imprenditrice di successo e donna dal cuore grande, ha festeggiato i suoi 50 anni regalando una festa indimenticabile, all'insegna dell'amicizia, dell'amore e della gioia di vivere.

Foto crediti Silvana Celentano