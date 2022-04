Tutto pronto per CineCibus2022: pubblicato il bando per partecipare al concorso

Tutto pronto per #CineCibus2022, il concorso di cortometraggi, documentari, videocreazioni, videointerviste ed altri filmati. Il festival, che ne consegue, è finalizzato a mostrare la produzione di materiali sopracitati a tema “Food” al pubblico presente sul territorio, al pubblico in rete e in particolare a quelli che frequentano scuole tecniche di settore afferente all’alimentazione. #CineCibus2022 è un’occasione unica per presentare i vostri lavori e mostrarci la vostra visione sulle abitudini alimentari, sugli usi e i costumi che riguardano il food: il modo di procurarselo, il modo di consumarlo del nostro territorio e non solo, attraverso storie a tema libero. Il festival ospita con una sezione a parte, giovani cineasti stranieri di tutti i paesi della Comunità Europea.

L’intento è allargare il focus su quante più possibili culture alimentari attraverso opere dai toni riflessivi, amari, ironici o addirittura comici.

Come partecipare?

Il concorso prevede un Bando pubblico - clicca qui per leggerlo - che indica tutte le opere che vi possono partecipare e il modo in cui possono essere inviate. Inoltre, il bando, indica i premi che saranno assegnati alle varie categorie (Miglior cortometraggio, Miglior documentario, Miglior regia, Migliore musica). I materiali, come nelle precedenti edizioni, dovranno essere inviati entro la data di scadenza prevista per il 10 maggio. Successivamente le opere saranno esaminate da una giuria tecnica, da associazioni culturali del territorio di Palma Campania.

I finalisti, giunti per somma di voti nelle terne finali, saranno invitati alla serata di premiazione che si terrà nella data indicata all’interno del bando e saranno ospitati dal Comune di Palma Campania. Durante la serata conclusiva di premiazione, sotto la direzione artistica di Massimo Andrei, saranno assegnati pubblicamente i premi ai giovani cineasti. Possono essere premi in danaro o in altre formule, oltre alla consegna della motivazione e della statuetta che rappresenta il simbolo del Festival.

Durante il festival verranno assegnati alcuni premi speciali o borse di studio che porteranno i nomi dei main sponsors.

#CineCibus2022

Spinoff di un concorso cinematografico per giovani cineasti che da dieci anni viene organizzato dall’associazione culturale Napoli Cultural Classic, chiamato CORTICULTURALCLASSIC, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del comune di Palma Campania. Una rassegna che ospita opere di vario genere e di varia provenienza, di vario formato, si pone l’intento di fare una cognizione, una ricognizione, una valutazione, come una vera e propria indagine, una disamina sulle espressioni, non solo giovanili, che si riferiscono all’argomento in questione. #CineCibus2022 è la possibilità di esporre o di raccontare la propria opinione, il proprio punto di vista o semplicemente di evidenziare alcuni aspetti della vita quotidiana.