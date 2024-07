Al Festival “Agerola Sui Sentieri Degli Dei” arriva il Banco del Mutuo Soccorso

Un nuovo appuntamento da non perdere dell’entusiasmante programma di “Agerola sui Sentieri degli Dei - Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”: lunedì 22 luglio con il Banco Del Mutuo Soccorso, nella suggestiva cornice del Parco Colonia Montana.

La serata condotta da Gianmaurizio Foderaro, si aprirà, in un contesto naturalistico unico al mondo, quello di Agerola e della Costiera Amalfitana, con l’esibizione di una band leggendaria, unica nel suo genere, come il Banco Del Mutuo Soccorso. Il concerto sarà l’occasione per riascoltare, oltre ai brani del nuovo album “Orlando: Le Forme dell’Amore”, liberamente ispirato all’omonimo poema di Ludovico Ariosto, anche quelli più famosi del repertorio storico del Banco, che hanno reso la band uno dei punti di riferimento del rock progressive internazionale.

Nella formazione attuale che salirà sul palco, spicca il debutto come secondo pianista–tastierista, di Michelangelo Nocenzi, il figlio di Vittorio e coautore delle composizioni dell’Orlando e della Transiberiana, rilanciando così la presenza delle due tastiere che è stata da sempre una delle caratteristiche del Banco Del Mutuo Soccorso.

In questa tredicesima edizione, verrà consegnato al gruppo, a nome di tutta l'Amministrazione Comunale, il Premio Roberto Bracco, ideato e prodotto da artisti locali, interpreti di una cultura che racconta di romantici viaggi, terre inesplorate, sentimenti di amore ed appartenenza.

Fondato da Vittorio Nocenzi nel 1970, il Banco muove i suoi primi passi a Marino (Roma), città natale di Vittorio e di suo fratello Gianni, dove il gruppo ha la sua sala prove e dove nascono i primi sei album discografici che consacrano il Banco fra le Band Europee di rock progressive più importanti degli anni ’70. Negli anni ’80 il Banco è ancora un sicuro protagonista, con brani di grande successo (“Paolo Pa’”, “Moby Dick”, “Grande Joe” ecc.), che riescono a coniugare vasta popolarità e qualità artistica. È così che il terzo decennio di attività di questi artisti, gli anni ’90, diventa il giusto riconoscimento di una carriera vissuta e scelta all’insegna dell’impegno e della coerenza: sono molti gli artisti in Italia e all’estero (Giappone, Europa, America) che eseguono loro composizioni. Tra le band rock italiane, il Banco è una delle poche formazioni a non aver mai interrotto la propria attività concertistica, contribuendo a consacrare il rock progressive italiano in tutto il mondo. Dagli anni 2000 ad oggi, è sempre più affermato il ruolo carismatico della band: sono molti gli artisti in Italia e all’estero per i quali la produzione musicale del Banco è, tutt’oggi, un importante riferimento.

Rai Radio Tutta Italiana, anche per la 13 edizione è media partner del “Festival Agerola, sui sentieri degli Dei”, questa volta insieme a Rai Isoradio, che sarà una presenza costante, con collegamenti in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio, grazie all’impegno del Direttore Alessandra Ferraro.

Da non perdere i suggerimenti sugli artisti ed appuntamenti all’insegna della “Radio bellezza”, progetto ideato da Paolo Logli, Gianmaurizio Foderaro, Gianni Sergio, per celebrare i 100 anni di Radio Rai.

INFO

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere