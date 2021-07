"Bambini Sperduti", il loro Mondo in mostra a San Domenico Maggiore

Orario non disponibile

Lunedì 19 luglio, alle ore 11 presso il SUGC-Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, “CONADI-Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza” presenta alla stampa la mostra ad ingresso libero “BAMBINI SPERDUTI”(fotografie di Umberto Palma e Paola Bruno, disegni di Bianca Pacilio) in programma dal 20 al 30 luglio 2021 nella Sala del Grande Refettorio del museo di San Domenico Maggiore.

La mostra “Bambini sperduti” - patrocinata dall’assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri - con fotografie di Umberto Palma e Paola Bruno e con disegni di Bianca Pacilio - nasce da un viaggio umano ed artistico e ambisce a soddisfare bisogni molteplici e differenziati, come tutte le cose che nascono dall'amore e dalla cura trasmettono bellezza e cuore, così la mostra è stata concepita come momento speciale, con un senso più profondo del solo “mettere in mostra”.

Un sottile filo rosso legherà un’opera all’altra, il medesimo filo che ha condotto, e condurrà ancora gli artisti, ad individuare con profonda sensibilità, professionalità e meraviglioso spirito umanitario, in varie aree del mondo, i disagi, i sogni spezzati, le ali tarpate e, soprattutto, il diritto ad una vita sana e serena dei “Bambini sperduti”.

Alla presentazione alla stampa interverranno il Presidente Nazionale CONADI, gli autori della mostra Umberto Palma, Paola Bruno e Bianca Pacilio, l’assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli Annamaria Palmieri e il direttore artistico dell’evento Domenico “Mimmo” Pesce