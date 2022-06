La bambina invisibile, presentazione del romanzo autobiografico di Alessia Nobile

Sarà presentato il 10 giugno alle 18, alla Mondadori Bookstore di Napoli, il romanzo autobiografico di Alessia Nobile dal titolo La bambina invisibile. Il libro è edito da Castelvecchi e racconta la realtà transgender.

A moderare l'incontro di Napoli sarà la dottoressa Gilda Panico, presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali di Napoli che patrocina l'evento.

Il romanzo. Alessia è una donna transgender, ma questa definizione è solo uno stigma sociale che distorce e cela un mondo di emozioni nascoste nel dualismo più ancestrale, quello tra corpo e anima. Di questa scissione e delle sue conseguenze ci parla Alessia. Dalla sua infanzia in cui emerge la consapevolezza che il suo involucro da bambino è solo un’illusione ottica, perché la sua è un’anima femminile, alla sua adolescenza in lotta tra la solitudine e il desiderio di riprodurre una qualche forma di normalità, dalla costruzione metodica e riflessiva di una identità che non ammette tradimenti conformisti ci alla transizione che, oltre a sgretolare rapporti familiari e sociali, le serra ogni possibilità lavorati va. Alessia deve rifondare ogni giorno la sua vita e sulla sua strada incontrerà la diafana solitudine di ragazze fragili e il calore empatico di Don Gallo, la tenerezza del gesto infanti le di un uomo qualunque e la cattiveria generata dall’ignoranza.

Alessia Nobile. Pseudonimo di Alessia Vessia nasce a Bari. Si è laureata in Scienze Sociali all’Università “Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. Grande sostenitrice delle donne e della lotta contro ogni forma di violenza, da sempre affianca gli ulti mi affinché possano godere del rispetto e dei diritti comuni. Alessia si definisce una free activist, portavoce instancabile dell’ uguaglianza. La bambina invisibile è il suo libro d’esordio.