C'era una volta una Napoli fiorente e frequentata da scrittori, poeti, musicisti e artisti di fama mondiale. La Napoli del '700 e dell'800 richiamava infatti tantissime personalità che omaggiavano la città con le loro opere. Era la Napoli dei Borbone e del Regno delle Due Sicilie, che governava il Meridione prima dell'Unità d'Italia del 1861.

Tra i tanti artisti in visita in città possiamo annoverare uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi: stiamo parlando di Mozart, il quale visitò Napoli nel 1770. Infatti, Wolfgang Amadeus Mozart arrivò a Napoli il 14 maggio del 1770 e soggiornò nella città partenopea per circa 6 settimane, stabilendosi presso il convento degli Agostiniani a San Giovanni Carbonaro, al civico 9. Da qui i Mozart iniziarono a visitare la città e gli esponenti più importanti della politica locale del tempo, come l'ambasciatore britannico Sir William Hamilton, oppure l'allora re di Napoli, Ferdinando di Borbone.

Mozart fu entusiasta della città, tanto da amare il passeggio nel centro storico e il Vesuvio che "fuma forte". Era ammaliato dalla fecondità e dalla vivacità della città. Il giovane Mozart si esibì poi al Conservatorio della Pietà dei Turchini, dando sfoggio di abilità fuori dal normale, tanto da lasciare a bocca aperta i presenti, nonostante la giovanissima età (aveva solo 14 anni). Fu proprio in Campania che Mozart venne ispirato a comporre la famosa opera "Il flauto Magico", del 1791.

La mattina del 27 giugno 1770 i Mozart lasciarono Napoli dove non torneranno mai più, ma Wolfgang lasciò qui un pezzo di cuore, tanto da scrivere al padre qualche anno più tardi:

“Ho un’indescrivibile brama di scrivere ancora una volta un’opera e quando avrò scritto l’opera per Napoli, mi si ricercherà ovunque. Con un’opera a Napoli ci si fa più onore e credito che non dando cento concerti in Germania.”

L'evento "Il Ballo di Mozart: Musiche e Danze al tempo dei Borbone"

Per omaggiare Mozart e la Napoli che fu il fulcro del Regno dei Borbone in Italia, L’Atelier Artinà, insieme alla Compagnia Nazionale Danza Storica, ha organizzato per il giorno 9 aprile 2022, presso la splendida cornice di Villa Domi, un evento dedicato proprio a quel magnifico periodo dal titolo "Il Ballo d Mozart: Musiche e Danze ai tempi dei Borbone".

Villa Domi è una villa settecentesca (affacciata sul golfo di Napoli) che ospiterà quindi un evento di gala, al quale siete tutti invitati. Tra balli e musiche dell'epoca, momenti di cultura e di relax oltre che buon cibo ed il vino borbonico“ Pallagrello”, chi si recherà all'evento sarà catapultato nuovamente in uno dei periodi storici di massimo splendore del capoluogo partenopeo.

I “Nobili” e le “Dame” della Compagnia Nazionale di Danza Storica, in eleganti abiti forniti dall’Atelier Artinà di Monica Fiorito, eseguiranno incantevoli Quadriglie, Contraddanze, Polonaise, tratte dai manuali dei più celebri maestri del XVIII e XIX secolo, dopo aver ascoltato un omaggio a Mozart a cura del maestro Biagio Terracciano. Sarà Nino Graziano Luca il direttore artistico dell’evento.

Il repertorio musicale riprenderà la musica del tempo: da Mozart a Rameau, da Lully a Purcell, da Strauss a Verdi, da Ziehrer a Nino Rota.

Tra i tanti ospiti presenti è possibile citare il Presidente del consiglio comunale di Napoli, Enza Amato oltre che tanti altri ospiti del mondo dello spettacolo, come la modella Miss Reginetta d’Italia, grazie alla collaborazione del Direttore Nazionale del Concorso, Gennaro Orefice.

La serata vedrà inoltre uno spettacolo teatrale di ispirazione settecentesca, curato dall’Associazione NARTEA e un momento letterario a cura dell’editore Gino Giammarino.

Tra gli sponsor dell'evento l'Azienda Viticola Masseria Piccirillo, Ilario Caffè, Cuori di Sfogliatella e l’Accademia Enif e l’associazione DinAmiche.

Per partecipare a questa kermesse, è richiesto l'acquisto del biglietto e il recarsi all'evento in vestito storico dell'epoca (come riferimento, vanno bene abiti in stile '700-'800). Nel caso ci fossero dubbi o non si abbia nel proprio guardaroba un abito di quel genere, è possibile richiederlo all'Atelier Artinà e a Monica Fiorito, contattando il numero 333-44-67-587 o recandosi sul sito vestitidiscena.it .