Ballo a Corte a Palazzo Reale: speciale visita-spettacolo in maschera

Il Carnevale è alle porte e al Palazzo Reale di Napoli è già tutto pronto per il Ballo a Corte: la visita guidata in costume accompagnata da interventi teatrali itineranti a cura de Le Nuvole/Casa del Contemporaneo e la Direzione di Palazzo Reale.

Ad accogliere i partecipanti al loro arrivo a corte ci saranno, quindi, Re Ferdinando di Borbone e la Regina Maria Carolina "in persona".

"Il Re è ancora intento a divorare la sua colazione di babà e vorrebbe proseguire la giornata a cavallo nel bosco mentre Maria Carolina è ancora alle prese con la toeletta. Riusciranno a prepararsi per l'appuntamento per il Gran Ballo sulle note del minuetto nel magnificente Salone d'Ercole?"

La pièce teatrale, messa in scena di Fabio Cocifoglia con la consulenza artistica di Maria Laura Chiacchio e Chiara Ruggiero, è interpretata da Rosanna Gagliotti e Gaetano Nocerino.

INFO E DETTAGLI:

Date per le scuole dell'infanzia e primaria (3/10 anni):

dal 31 gennaio al 11 marzo (tutti i feriali, tranne il mercoledì) ore 9.30 e 11.30;

eventi per gruppi e famiglie (per tutti, dai 3 anni):

sabato 26 febbraio, lunedì 28 febbraio, martedì 1 marzo ore 15 e 17 + domenica 27 febbraio ore 10, 12, 15, 17.

tickets e modalità di acquisto:

- per le scuole: € 175,00 a gruppo (max 25 pax) - gratuito per i docenti accompagnatori (max 4 gruppi per fascia oraria) con prenotazione obbligatoria a arte@lenuvole.it - 0812395653 (feriali 9/17)

- per gruppi e famiglie: €8 a persona dai 3 anni (oltre ingresso al sito da acquistare il giorno di attività) con preacquisto su www.etes.it o presso i nostri uffici previo appuntamento.

L’accesso e la fruizione delle attività seguono scrupolosamente le norme anticovid - sarà possibile partecipare con maschere e costumi in occasione del Carnevale.

per info Le Nuvole Arte

0812395653 (feriali ore 9.00-17.00)

arte@lenuvole.it

www.lenuvole.it