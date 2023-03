Bacoli Percorsi d'Acqua: dalle Cento Camerelle alla Piscina Mirabilis

L'itinerario Bacoli Percorsi d'Acqua è un viaggio nella storia millenaria dei Campi Flegrei. La bellezza di questa terra, un tempo consacrata ai miti, risplende ancora oggi attraverso incredibili siti archeologici custoditi nel centro storico di Bacoli.

La prima tappa del suggestivo tour - che porta i visitatori alla scoperta di due opere di ingegneria idraulica d'epoca romana - è il complesso delle Cento Camerelle, nel cuore del centro storico. Insieme alle guide esperte, si potrà poi raggiungere la Piscina Mirabilis: una delle gemme preziose del nostro territorio, un tesoro unico.

L'itinerario è in programma ogni domenica. L'appuntamento è alle ore 10:30 presso la biglietteria in Via Campi Elisi 1.

E' possibile acquistare i biglietti direttamente sul sito piscinamirabilisbacoli.it