Back to Isle of Wight, a Napoli si festeggiano i 50 anni del leggendario festival

Nel 2019 Love&Peace Med Festival ha organizzato un evento per festeggiare i 50 anni del festival di Woodstock. Tre servizi RAI, la partecipazione della BBC e di Leon HENDRIX, fratello di Jimi HENDRIX, stanno a dimostrare il successo dell’iniziativa.

Sabato 12 settembre, sul grande prato verde delle Terme di Agnano organizzeremo un evento per festeggiare il 50° anniversario del leggendario Festival dell’Isola di Wight; onoreremo Jimi Hendrix a 50 anni dalla sua scomparsa; celebreremo la memoria del Movimento Hippie: le mode, la musica, l’arte, gli slogan, il Culto dell’Energia Sostenibile.

L’evento, con ingresso libero, comincerà alle ore 11,00 con una festa per famiglie felici, I’M FREE. Presso il Villagio Hippie i partner T-Shirt Makers, la Compagnia delle Fate e l’Associazione Italiana Cultura e Sport Napoli Città Accogliente, organizzeranno un contest per aquilonisti aperto a tutti. Per partecipare al contest bisognerà realizzare aquiloni in stile hippie, prendendo spunto dagli slogan del Movimento dei Figli dei Fiori: Love&Peace, Fate l’Amore non Fate la Guerra, Mettete dei Fiori nei Vostri Cannoni. Per partecipare bisognerà solo presentarsi al festival con un coloratissimo aquilone. Sono previsti anche una esibizione di aquiloni statici sarà organizzata da TeamFalc e laboratori per bambini organizzati dalla Scuola Adolphe Ferriere Napoli .

A partire dalle ore 12,00 è previsto un raduno di “vecchie glorie” dei football americano partenopeo ed una partita di touch football Offense VS Defense.

A seguire il dj Roberto Cinque e la presentatrice dell’evento Valeria De Causis proporranno un programma radiofonico in diretta Radio Saigon Love&Peace.

I live cominceranno alle ore 18,00. Presso l’Area Isola di Wight sei band ed altri artisti ci racconteranno una epoca attraverso la musica.

On Stage: Demonilla, Imprenditori per Caso band, Yellowclocks, Piras Club band «freestyle», Anna De Francesco Project, Monica Fiorillo, Angiolo Pierantoni, Giulio De Cristoforo.

Special Guests: Mario Insenga & Blues Stuff, Antonio Onorato.

Alle ore 19,30 molte città italiane si collegheranno con il parco delle Terme di Agnano per partecipare alla II° ed. dell’evento nazionale “Abbracciamo lo Slogan Love&Peace” organizzato in collaborazione con il gruppo neo hippie Con-tatto Abbracci Gratis. La band degli Imprenditori per Caso suonerà LET IT BE dei Beatles quale messaggio di Amore e Pace, condiviso contemporaneamente con altre città italiane, per un grande abbraccio di speranza e amore sulle note di un fantastico lento da ballare, virtualmente, tutti insieme. Per lo svolgimento di questo appuntamento è previsto l'obbligo di distanziamento sociale in conformità con le attuali normative "COVID19". Pertanto invitiamo i partecipanti a portare un cartello con scritto “Abbracciamoci a Distanza” oppure a formare una catena umana tenendosi per mano, con utilizzo di appositi guanti.

Pochi lo sano ma il Culto dell’Energia Sostenibile nasce in una fattoria della Nuova Zelanda, località Nambassa, i Figli dei Fiori, tra il 1976 ed 1981, cominciarono ad organizzare festival nell’ottica della sostenibilità.

In puro spirito Hippie, l’evento Back to Isle of Wight – 50 years later è stato concepito nel rispetto per l’ambiente, la posateria in materiale compostabile sarà fornita da WeBio. Prendi3 e N' Sea Yet, si occuperanno di promuovere una campagna di sensibilizzazione social per la consapevolezza dei danni da consumo di plastica monouso.