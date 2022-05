Bach & Vivaldi in San Domenico Maggiore

Il violinista Carlo Dumont con l'organista Ernesto Pagliano, presentano un recital incentrato su due grandi figure del barocco, Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi. Programma variegato in cui il violino e l'organo suonano sia soli che insieme.

PROGRAMMA:

BACH "In dir ist Freude" BWV 615 per organo

BACH Toccata e Fuga BWV 565 per violino solo

VIVALDI Sonata in Sol min. Op.2 n.1 (RV27) per violino e organo

BACH "Wenn wir in höchsten Nöten sein" BWV 641 per organo

BACH Ciaccona per violino solo

VIVALDI Sonata in Do min. (RV6) “per M. Pisendel” per violino e organo