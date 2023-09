Torna BaccalàRe: al Maschio Angioino tra cucina, cultura e tradizione

Prezzo non disponibile

Torna a Napoli, dal 14 al 19 settembre, BaccalàRe la manifestazione culinaria dedicata a “sua Maestà” il baccalà che anche quest’anno registra il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, la Regione Campania, della Citta Metropolitana e del Comune di Napoli.

Per l’edizione 2023 si è riusciti ad approdare in una location straordinaria, il Maschio Angiono, luogo storico straordinario che grazie alla kermesse tornerà a vivere con un programma ricco di appuntamenti e novità tra show cooking, gala dinner, degustazioni e momenti di approfondimento culturale, confronto sui temi del mangiare sano e dell’alimentazione consapevole.

Seminari tecnico scientifici con altri prodotti ittici, corsi di approccio ai vini e ai formaggi a cura dell’ AIS Napoli (associazione Italiana sommelier e dell’Onaf (associazione assaggiatori formaggi). Sei giorni di festa del baccalà in cui gli ospiti potranno scegliere tra un vasto programma culturale e un invitante menù a base del pesce del nord preparato da chef stellati secondo le tradizione campane.

"Anche per quest'anno- sottolinea Vincenzo Varriale, ideatore dell'iniziativa- abbiamo deciso di puntare sulla qualità e la cura dei dettagli. La partner con la Lofoten seafood e la Seafood From Norway, garantisce un'alta qualità del prodotto che utilizzeremo per la sei giorni dell'evento. A curare la preparazione del baccalà ci saranno chef stellati, maestri pizzaiuoli e pastry chef che proporranno piatti gourmet".

Un alimento ricco di proteine a elevato valore nutrizionale, con pochissime calorie, e per questo inserito a pieno titolo nella dieta mediterranea, il baccalà e lo stoccafisso tornano di nuovo a essere protagonisti, conquistando sempre di più la foltissima schiera di aficionados che del merluzzo conservato sotto sale o essiccato, proprio non sanno farne a meno.

Qualità, cultura e tradizione che si coniugano, strizzando l’occhio al mangiar sano e alla promozione di un corretto stile di vita; in questa ottica nasce la partnership con la Fondazione Pascale, a cui saranno interamente devoluti gli introiti del gala dinner di apertura della kermesse, che quest’anno sarà a pagamento al costo di €70 a persona.

Anche l’accesso al Castello, per chi vorrà partecipare alla Manifestazione, sarà a pagamento: al costo di €30 sarà possibile provare una nuova esperienza enogastronomica con la possibilità di scegliere tra due portate a base di Baccalà, una bibita a scelta tra vino, acqua e birra, oltre al dolce e al caffè. Un viaggio tra gusto, cultura e storia, una passeggiata tra prelibatezze stellate, prodotti gourmet, seminari culturali di approfondimento e tavole rotonde sul mangiar sano in una cornice di performance artistiche, effetti luce e musica.

PROGRAMMA dal 14 al 19 settembre

GIOVEDI 14 SETTEMBRE

Ore 18.30: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.45: Attività Stand / Sponsor

Ore 19.00: Presentazione ristoratori e chef Stellati

Ore 18.30/20,30: AperiBaccalàRe

Ore 19.30: Cooking Show ( con Marianna Vitale, Stella Michelin)

Ore 20.00: Performance artistiche di danza e musica con effetti di luce

Ore 20.30: Charity Dinner, Sala Dei Baroni, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla fondazione Pascale (IRCCS, Istituto nazionale tumori),

Executive Chef Stelle Michelin: Jacopo Ticchi, Raffaele Lenzi, , Francesco Sodano, Michele di Bonito, Andrea Matarrese, Domenico Iavarone.

Ore 21.00: Interventi Istituzionali

Ore 21.30: Frank Armada

VENERDI 15 SETTEMBRE

Ore 18.30: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.45:Attività Stand / Sponsor

Ore 18.30/20,00: AperiBaccalàRe

Ore 18.30: Sala dell’Armeria, corso di “Approccio al vino in collaborazione con AIS Napoli “Associazione Italiana Sommelier”.

Ore 19.30: Sala dell’Armeria, seminario su “Alimentazione e Salute, dieta mediterranea ed effetti benefici nella prevenzione delle malattie” a cura dell’istituto Nazionale tumori IRCCS (Fondazione Pascale)

Ore 19.30: Cooking show con Associazione italiana cuochi a cura di Feamp

Ore 20.00: Sala dell’Armeria, corso di Approccio ai formaggi a cura dell’Associazione Onaf “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi”

Ore 21.00: Performance artistiche con effetti di luce

Ore 22.00/24.00: Musica e Cocktail Bar

SABATO 16 SETTEMBRE

Ore 18.30: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.45:Attività Stand / Sponsor

Ore 18.30/20,30: AperiBaccalàRe

Ore 18.30: Sala dell’Armeria, corso di “Approccio al vino in collaborazione con AIS Napoli “Associazione Italiana Sommelier”.

Ore 19.30: Sala dell’Armeria, corso di Approccio ai formaggi a cura dell’Associazione Onaf “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi

Ore 21.00: Performance artistiche con effetti di luce

Ore 22.00/24.00: Musica e Cocktail Bar

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Ore 12.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 16.30: Attività Stand / Sponsor

Ore 16.30: Sala dell’Armeria, Seminari culturali, tecnico scientifici a cura di Feamp

Ore 17.30: Seminario culturale “ tradizione, cultura, proprietà organolettiche e benefiche del baccalà e stoccafisso”, a cura di Feamp

Ore 18.30/20,30: AperiBaccalàRe

Ore 18.30: Sala dell’Armeria, corso di “Approccio al vino in collaborazione con AIS Napoli “Associazione Italiana Sommelier”.

Ore 19.30: Sala dell’Armeria, corso di Approccio ai formaggi a cura dell’Associazione Onaf “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi

Ore 21.00: Performance artistiche con effetti di luce

Ore 22.00/24.00: Musica e Cocktail Bar

LUNEDI 18 SETTEMBRE

Ore 18.30: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.45:Attività Stand / Sponsor

Ore 18.30/20,30: AperiBaccalàRe

Ore 18.30: Sala dell’Armeria, corso di “Approccio al vino in collaborazione con AIS Napoli “Associazione Italiana Sommelier”.

Ore 18.30: Sala della Loggia, Tavola rotonda sul tema dello spreco alimentare a cura dell’Onorevole Mariachiara Gadda.

Ore 19.00: Sala della Loggia, seminario su “Alimentazione, Infanzia e Adolescenza, Educare ad una dieta equilibrata per avere adulti più sani” a cura dell’istituto Nazionale tumori IRCCS (Fondazione Pascale)

Ore 19.30: Sala dell’Armeria, corso di Approccio ai formaggi a cura dell’Associazione Onaf “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi

Ore 21.00: Performance artistiche con effetti di luce

Ore 22.00/24.00: Musica e Cocktail Bar

MARTEDI 19 SETTEMBRE

Ore 18.30: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.45:Attività Stand / Sponsor

Ore 18.30/20,30: AperiBaccalàRe

Ore 18.30: Sala dell’Armeria, corso di “Approccio al vino in collaborazione con AIS Napoli “Associazione Italiana Sommelier”.

Ore 18.30: Sala della Loggia, Cooking show con Associazione italiana cuochi

Ore 19.30: Sala dell’Armeria, corso di Approccio ai formaggi a cura dell’Associazione Onaf “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi

Ore 21.00: Performance artistiche con effetti di luce

Ore 22.00/24.00: Musica e Cocktail Bar

Ore 22.30: Serata Spettacolo di chiusura