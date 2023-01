“AvvocatInsieme – Trasparenza e Impegno”: presentazione al Sancarluccio

Sabato 14 gennaio 2023, alle ore 11.00 al Nuovo Teatro Sancarluccio, la squadra di “AvvocatInsieme” presenta la propria lista per le elezioni legate al rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio presso il nuovo Palazzo di Giustizia “A. Criscuolo”.

Un appuntamento di sicuro interesse nello storico spazio di via San Pasquale a Chiaia «utile soprattutto - come hanno detto gli organizzatori- per definire “Insieme” il futuro dell’Avvocatura napoletana».

“AvvocatInsieme – Trasparenza e Impegno”, un progetto che ha come suoi promotori i tre consiglieri dimissionari – gli unici ad aver rassegnato le dimissioni dopo la scoperta del debito di bilancio di oltre 1.100.000,00 euro – gli avvocati Sabrina Sifo, Ilaria Imparato ed Eugenio Pappa Monteforte.

«Noi di “AvvocatInsieme” - hanno dichiarato gli avvocati Sifo, Imparato e Pappa Monteforte- vogliamo essere rappresentanti capaci di interpretare fedelmente le volontà dei Colleghi. Tutti avvertiamo la necessità di rinnovare ed è nostra ferma intenzione dare vita ad una riforma con uno sguardo al passato, ma non a quello recente, i cui protagonisti non si sono ispirati ai principi cardine di una Istituzione: trasparenza e partecipazione. È, invece, da qui che vogliamo partire, convinti che sia giunto il momento per invertire la rotta, e per ripartire “Insieme” senza lasciare alcuno indietro».