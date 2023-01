La squadra di AvvocatInsieme prosegue il suo tour al Teatro CorteSe

Continuano le tappe del tour della squadra di “AvvocatInsieme - Trasparenza e Impegno”, che martedì 24 gennaio alle ore 14.00 sarà al Teatro CorteSe ai Colli Aminei per presentare la propria lista per le elezioni legate all'imminente rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Un incontro nello spazio di viale del Capricorno, 4 che, dopo gli interessanti dibattiti al Nuovo Teatro Sancarluccio e a Palazzo Migliaresi, vedrà la formazione creata dagli avvocati Ilaria Imparato, Sabrina Sifo ed Eugenio Pappa Monteforte ( insieme nella foto) illustrare un programma «utile soprattutto - come hanno detto gli stessi organizzatori- per definire “Insieme” il futuro dell’Avvocatura napoletana». «La squadra “AvvocatInsieme” hanno detto i tre avvocati Imparato, Sifo e Pappa Monteforte - si muoverà sempre nella direzione di chi avverte la necessità di un radicale rinnovamento. È nostra ferma intenzione dare vita ad una riforma con uno sguardo al passato, ma non a quello recente, i cui protagonisti non si sono ispirati ai principi cardine di una Istituzione: trasparenza e partecipazione. Intendiamo ripartire, convinti che sia giunto il momento per invertire la rotta».