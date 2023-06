Cohen torna al Pomigliano Jazz con la Banda Iroko

Prezzo non disponibile

Avishai Cohen ritorna al festival Pomigliano Jazz il 26 luglio. Il contrabbassista, cantante e compositore israeliano presenta il suo ultimo lavoro discografico “Iroko”, realizzato con Abraham Rodriguez Jr. Al parco pubblico di Pomigliano d’Arco per la XXVIII edizione del festival diretto da Onofrio Piccolo va in scena questo progetto fortemente ispirato dalle tradizioni e dalle radici della scena musicale afro-caraibica, presentato dal vivo con una selezione di grandi musicisti con i quali Cohen ha incantato la scena dei club newyorkesi negli anni Novanta.

Sul palco, insieme ad Avishai Cohen (contrabbasso e voce) e al percussionista e cantante statunitense di origini caraibiche Abraham Rodriguez Jr. (congas e voce), ci sarà una all star band che include i cubani Horacio “El Negro” Hernandez alla batteria e alle percussioni, Yosvany Terry al sassofono e chekere e Jose Alves alle percussioni e alla voce, l’argentino Diego Urcola alla tromba e al flicorno e la cantante spagnola Virginia Alves.

I biglietti per assistere all’esclusivo concerto di Avishai Cohen Banda “Iroko” – che avrà un set d’apertura con un artista annunciato nei prossimi giorni – sono già disponibili sui circuiti Azzurro Service e Vivaticket e nei principali punti vendita regionali. Fino al 30 giugno è possibile acquistare i biglietti al costo speciale di 15 euro + prevendita. Successivamente e fino al giorno dello spettacolo il biglietto avrà un costo di 20 euro + prevendita. Per i ragazzi under 18 i biglietti sono disponibili al prezzo ridotto di 10 euro + diritti di prevendita.

Per informazioni: tel. 081 5934001 – www.azzurroservice.net.

Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Napoli.