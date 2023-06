"Averno, un racconto tra vino e musica"

"Viaggio tra le percussioni del Mediterraneo" nell'oasi del Lago D'Averno dove Enea e Dante ritrovarono l'ingresso degli inferi, e in tempi ancora piu remoti le sue acque erano scontro tra Zeus re i Titani.

Questo luogo magico ispirerà la nostra musica cosi come per secoli ha ispirato poeti e scrittori con il suo suggestivo paesaggio.

Strumenti utilizzati tammorre napoletane, percussioni arabe e medio-orientali, darbuka, handpan.

Alle percussioni ci sarà il Maestro Francesco Paolo Manna, percussionista specializzato in tamburi a cornice del Mediterraneo. Il suo percorso musicale inizia dalla musica popolare di tradizione per arrivare alla scoperta delle diverse declinazioni del tamburo a cornice nella cultura araba, in Iran, Spagna. Si dedica da sempre a coltivare la conoscenza di questi strumenti attraverso viaggi di studio e ricerche sul campo. L’idea di una mostra itinerante chiamata “Cornici dal mondo-Tamburi della Pace”, in cui espone la propria vastissima collezione di tamburi a cornice provenienti dai cinque continenti, nasce proprio dal desiderio di condividere l’infinito mondo sonoro, ritmico e percussivo che da sempre ama.

Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche, partecipazione a festival internazionali e programmi radiofonici e televisivi. Ha collaborato più attivamente con gruppi e artisti come SpakkaNeapolis55, Liquids Clarinets, Vesevo, Daniele Sepe, Carlo D'Angiò, Carlo Faiello, Massimo Ferrante, Caterina Pontrandolfo, Giacomo Vitale, e con formazioni che spaziano dalla musica classica e quella sperimentale. Tiene workshop, laboratori e seminari in tutta Italia.

Voce e percussioni Pino Ruffo, link al video di una sua canzone.

La degustazione invece, si baserà su prodotti locali, biologici a km 0, vino falanghina e piedirosso.

La Bottega dell’Orco: un luogo di selezione, raccolta, e trasformazione che racconta la relazione tra cucina, terra e territorio. Un processo che parte dal nostro campo o da aziende agricole a noi vicine, seguendo il motto “più vicino, più buono". Benvenuti al Giardino dell'Orco ... Io, Campo Flegreo dell'orto.