“L’Avaro da Molière” in scena al teatro IAV - In Arte Vesuvio

Quando Dal 03/11/2023 al 05/11/2023 Orario non disponibile

Dopo il bel colpo messo a segno nella prima settimana di programmazione, partita lo scorso 20 ottobre con con Nunzia Schiano che ha registrato 5 sold out su 5 spettacoli, fino al 5 novembre, lo IAV - il teatro napoletano che affaccia sul più bel panorama del mondo – mette in scena dal 3 novembre e fino a domenica 5, “L’Avaro da Molière” per la regia frizzante e innovativa di Salvatore Sannino.

L’opera, tratta dalla commedia di Molière ha un cast d’eccezione: Ciro Villano, Cosimo Alberti, Danilo Rovani, Veria Ponticiello, Vito Amato, Martina Andrea Vinciguerra, Clelia della Corte, Claudio Cirella, Edoardo Esposito e Antonio De Pasquale.

Ticket al botteghino e online € 15,00.