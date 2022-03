Scultura e Cibo, Aurelio Talpa al Napoli Food & Culture Festival

Orario non disponibile

Sabato 12 marzo, al Mercato Coperto San Paolo di Campagna Amica e Coldiretti di Fuorigrotta, il matrimonio tra cibo e scultura con Aurelio Talpa, lo sculture e pittore oplontino presenterà alcune delle sue recenti opere e coordinerà un workshop per la realizzazione di una scultura estemporanea, dove si potrà partecipare liberamente. L’artista, nella presentazione delle sue opere, sarà accompagnato dal giornalista esperto di arte, Pino Cotarelli e dal critico d’arte, Maurizio Vitiello. L’evento, che avrà luogo a partire dalle ore 10, rientra nell’ambito del Festival “Napoli Food & Culture”, realizzato da Coldiretti Napoli con il finanziamento di Camera di Commercio di Napoli e con la collaborazione di Casartigiani Napoli, Campania Incoming Tour Operator e Associazione Culturale Itinerari Alchemici Napoli.

Oltre all’appuntamento “Scultura & Food”, sabato 12 marzo al Mercato Coperto, si terranno come di consueto, anche diverse attività per i bambini partite con il festival: laboratori ludico-didattico creativi e spettacoli di animazione in cui saranno donati gadget che raccontano ed illustrano la sana alimentazione.

L’ingresso è gratuito e sarà possibile pranzare al Mercato Coperto, scegliendo tra le varie offerte proposte dai contadini di Campagna Amica, tra cui: i taglieri di salumi di suini pregiati campani, il gelato artigianale con frutta di stagione, la rosticceria napoletana, il “cuoppo” fritto di pesce a “miglio zero” e ancora, i formaggi a marchio, contorni della terra, la birra artigianale rurale, i vini dei Campi Flegrei, vesuviani e beneventani, biscotti, merende e succhi di frutta artigianali pensati proprio per i più piccoli.