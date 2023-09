Aurelio Fierro: a un secolo dalla nascita il tributo con il remake di “Guaglione”

A un secolo esatto dalla nascita di Aurelio Fierro, i suoi eredi Fabrizio e Aurelio (jr) reinterpreteranno “Guaglione”, il brano con cui “Mr. Scapricciatiello” vinse il suo primo Festival di Napoli e che rese Fierro un simbolo internazionale della musica partenopea. Capace di farsi apprezzare ad ogni latitudine e longitudine come interprete di quella canzone napoletana simbolo dell’Italia del mondo (basti pensare che proprio “Guaglione” sia stata riproposta in francese da Dalida, in inglese da Dean Martin e addirittura in chiave mambo da Perez Prado).



Per restituire una versione 2023 di “Guaglione”, i Fierro si avvarranno della potente voce della cantante maghrebina M’Barka Ben Taleb, che già in passato in “Passione” si era fatta interprete del pezzo.



Succederà la sera tra il 12 e il 13 settembre, esattamente in occasione del centenario della nascita di Aurelio Fierro, durante la “Festa dell’Amicizia Rotariana” a cui Fabrizio e Aurelio jr e M’Barka Ben Taleb parteciperanno in qualità di premiati nella I edizione del “Premio dell’Amicizia Rotariana” (insieme a Patrizio Rispo, Simona Frasca, Pino Porzio e Benedetto Casillo).



“Le voci della melodia napoletana si uniranno a quella araba in uno spettacolo imperdibile e affascinante”, spiega Angelo Coviello, coordinatore del “Gruppo Partenopeo” che comprende i 12 club Rotary organizzatori della serata. “Così facendo rimarchiamo l’appeal internazionale di una Napoli ancora Capitale del Mediterraneo e ancora capace di essere centrale nel mondo con la sua arte e la sua straordinaria tradizione”.



La Festa dell’Amicizia Rotariana avrà inizio alle 20.30 del prossimo 12 settembre alla Bertolini’s Hall (Corso Vittorio Emanuele 165/B, Napoli). La serata sarà aperta dall’intervento del Governatore Ugo Oliviero (Distretto Campania 2101) e dai saluti del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e sarà anche l’occasione di presentare presentare i neo-eletti presidenti dei club Rotary per l’anno rotariano 2023/24 Angelo Coviello (Napoli Est), Pasquale D’Errico (Napoli Nord-Est), Ciro Evangelista (Napoli Angioino), Vera Gallo (Napoli Ovest), Adolfo Lorusso (Napoli Sud-Ovest), Paolo Manieri (Napoli Chiaia), Luigi Morgera (Napoli Posillipo), Umberto Patroni Griffi (Napoli Partenope), Marcello Picone (Napoli Castel S. Elmo), Renata Picone (Rotary Napoli), Mario Schiano (Napoli Castel dell’Ovo), Francesco Tavassi (Napoli Nord).



L'evento è riservato ai soci Rotary dei club invitati.