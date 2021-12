"Auguristellebici" con i Cicloverdi Fiab Napoli

Anche questo anno, sia pure in tono minore, per norme anti Covid, festeggiamo con una ciclopasseggiata libera l'inizio del nuovo anno scambiandoci gli auguri a debita distanza fisica ma non sociale. per cui siete tutti invitati a partecipare in bici alla ciclopasseggiata che organizzeremo con APPUNTAMENTO domenica 2 gennaio 2022 in Piazza Plebiscito a Napoli.

Guida Ettore Brizzi 3332443320

Nel corso della ciclopasseggiata sarà possibile iscriversi all'associazione per l'anno 2022 anche per partecipare in tempo utile alla estrazione dei premi della Ciclotombolella che si terrà il 6 gennaio. Chi volesse iscriversi prima può farlo anche online cliccando: https://www.cicloverdi.it/negozio/