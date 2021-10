Attacco d'arte poetico per Piazza Mercato: Festival della poesia e dell'arte

Ritorna “Attacco d’arte poetico” per Piazza Mercato, il Festival dedicato alla poesia e all’arte vedrà la sua seconda edizione nel week end del 9 e 10 ottobre 2021. La manifestazione nata nel 2019 è promossa dal collettivo SegniVersi- un gruppo di associazioni campane – Poesie Metropolitane, il Consorzio delle Antiche Botteghe Tessili di Piazza Mercato, Sii Turista della tua città , Wau Napoli, Napoli 2035, ArteRunning, Braveman Production- con la direzione artistica di Rosa Mancini allo scopo di diffondere bellezza nel quartiere mercato attraverso l’arte.

Questa seconda edizione punta a due giorni carichi di appuntamenti con la cultura: libri, poesia, autori, pittori, artisti emergenti e laboratori animeranno il quartiere mercato e grazie ad Asso.gioca quest’anno anche il Chiostro di Sant’Eligio.

L’evento ha coinvolto e unito molti negozianti che hanno aderito all’iniziativa e hanno messo a disposizione dell’organizzazione 20 saracinesche che saranno dipinte da artisti emergenti con versi poetici vincitori di un Contest, promosso da Poesie Metropolitane nel 2020 e dedicato al tema del maggio dei monumenti del Comune di Napoli “La visione contro le catastrofi”, Giordano Bruno.

Si conferma anche per questa seconda edizione la preziosa partnership con la Boero il colore italiano dal 1830 che ha donato al collettivo- tramite il rivenditore Napolitano Group -100 litri di vernice e ha permesso la realizzazione di questa manifestazione.

Attacco d’arte poetico si arricchisce della presenza di Asso.gioca, Caspar Campania Poetry Slam e la Rivista letteraria Mosse di seppia ma anche di mostre fotografiche e pittoriche che saranno allestite all’interno del Chiostro il 9 e il 10 ottobre di Enrico Di Cerbo, Elio Messina, Emanuele Coppola e Klaus Bunker.

Nel chiostro di Sant’ Eligio si darà spazio anche ai libri con gli scrittori e poeti Mariafelicia Carraturo, Annamaria Varriale, Achille Pignatelli, Irene Mascia, Cristana Buccarelli, Angela Fusco, Guido Liotti, Ciro Tremolaterra, Valeria Marchese, Pietro Santoro, Fortunato Nicoletti, Angela Cascella e la presenza dei libri delle case editrici LFA Publisher e Homo scrivens e la testata giornalistica il mondo di suk.

Prenderanno vita laboratori per piccoli e adulti, Reading di poesia, tornei regionali di poetry slam e un omaggio a Dante Alighieri “Inferno Divina Commedia” di Gigi Laperuta.

In piazza e nel quartiere l’associazione Sii Turista della tua città promuove visite guidate alla scoperta delle bellezze di Piazza Mercato a cui sarà possibile prenotarsi tramite la loro app mentre Poesie Metropolitane, Mosse di seppia e Caspar Campania poetry slam daranno vita a un Reading poetico corale per celebrare la rinascita e la restituzione della piazza al popolo partenopeo. Sempre in piazza sarà possibile donare libri a Poesie Metropolitane attraverso un info point poetico che raccoglierà libri nuovi o scritti da autori emergenti per donarli ai centri di raccolta per beni di prima necessità, come Asso.gioca e i Donatori di sangue di Castellamare di Stabia.

Nella giornata del 10 ottobre gli artisti Aldam, Sputosucarta, Whatifier, Andrea Moriello, Antonio Foglia, Bruna Troise, Daniela D’oria, Daniela Valentino, FlaviaFlab, Grazia Famiglietti, Katya Nappo, Celeste Napolitano, Poca Luce, Lucia Cepollaro, Michele Carfagna, Simona Occhiuzzi, Inartebizia, Valeria Luganskaya, Valentina Guerra , Nono Mario Damiano, dipingeranno su tutto il perimetro nella piazza e nei pressi di Sant’Eligio venti saracinesche con loro personali opere d’arte e poesie dei vincitori del contest.

Per partecipare agli eventi al Chiostro è necessario il Green Pass e l’uso della mascherina, si consiglia la prenotazione.

