Atmosfere da Sogno nella magica notte di San Lorenzo: spettacolo-concerto

L' Associazione Culturale Noi per Napoli,con i suoi artisti e rappresentanti, direttori artistici,il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, presentano in collaborazione con "Il Circo Immaginato" del Dott.Marco Lombardi, vi aspettano per regalarvi un sogno , il 10 agosto 2021 alle ore 19.30 in uno dei luoghi più noti e belli del mondo, Castel dell'Ovo, Isolotto di Megaride, Napoli sulla stupenda Terrazza dei Cannoni, per la Rassegna Estate a Napoli 2021 organizzata e voluta dall' Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, con "Atmosfere da Sogno, Concerto spettacolo", interazione e dialogo tra lirica, teatro ed arte circense, in un’atmosfera sognante in cui verranno interpretate le più belle romanze da salotto dell’800, d’opera,operetta e classici napoletani,introdotte da pagine teatrali con la cornice di numeri acrobatici circensi de Il Circo Immaginato



Lo spettacolo nasce grazie alla sinergia di artisti che quasi senza parlare, iniziano a condividere emozioni, per farlo diventare un grande spettacolo poi, ci vuole impegno, studio, onestà intellettuale e voglia di dare gioia serenità benessere,l'artista per sua natura tende sempre a dare e dare e' nel senso della parola

In questo caso poi , poiché le arti chiamate a creare sono diverse, si è dovuto trovare nel mentre il filo conduttore che si snodasse nelle zone dove le atre muse si dovevano inserire.

Così prendendo una pagina pentagrammata , si è iniziato nel modo classico solo che gli allegri, gli adagi, gli andanti erano rappresentati da arti diverse, così la musica colta ,la musica in lingua le arti circensi , la poesia, il colore, tutto si è' plasmato per dare vita ad uno spettacolo nuovo ma che più classico non si può dinamico ,romantico , brevi riflessioni impregnate di pensiero filosofico reso accessibile a tutti , perché chiamare in causa la filosofia, "perche la filosofia insegna ad agire non a parlare ed esige che si viva secondo le sue regole,perché la vita non sia in contrasto con le parole..." dalle lettere a Lucilio di Seneca.

Questa citazione dove è presente l'azione ci è piaciuta , considerando il particolare periodo che abbiamo vissuto e ancora ci tiene in pugno, spetta quindi agli uomini di scienza e agli artisti smettere di parlare e agire , questo spettacolo ne vuole essere un piccolo esempio ,spetta a tutti gli uomini poi, rispettare le azioni messe in atto per ritornare alla vita. Così prende corpo Atmosfere da sogno, dove arie liriche e romanze, canzoni in lingua napoletana immortali, faranno da traccia a numeri della più pura tradizione circense,le arpe si sostituiranno al vento per diffondere la musica.

Il cast musicale: il soprano Olga de Maio, i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, la voce narrante dell'attore di "Un Posto al Sole" Giovanni Caso era sulle arpe di Gianluca Roviniello e Marco Lombardi, la pianista Nataliya Apolenskaja.



E il circo? Gran classe di Nicole Martini ,vincitrice del primo premio sez circo di un'altra manifestazione a firma de Maio Lupoli il Festival delle Arti. Nicole Martini circense pura proviene dal circo di famiglia, Madagascar, gran bella realtà italiana, poi il circo immaginato una realtà targata napoli difatti è nato da un idea del medico napoletano Marco Lombardi rinforzerà la parte circense, molto nella scenografia e sceneggiatura, il circo è poesia ed è questo che meglio vuole che arrivi.



È' da tempo che negli studi televisivi di Noi per Napoli Show si parlava di realizzare questo spettacolo e dalle maestranze ai tecnici giungeva il messaggio "si deve fare",dobbiamo uscire dal buio", il primo passo è fatto.



