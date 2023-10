L'Atelier Pellecchia presenta in esclusiva la collezione Cerimonia 2024 firmata Carlo Pignatelli

Domenica 22 ottobre l’Atelier Pellecchia ospiterà la presentazione della collezione Cerimonia 2024 firmata Carlo Pignatelli.

A partire dalle ore 17.30 gli ospiti saranno ricevuti all’interno dello store di via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania dove potranno ammirare gli abiti della nuova collezione del brand torinese disegnati per lo sposo, indossata da modelli che faranno vari cambi di outfit nel corso dell’evento ed esposti in vetrina e negli spazi interni.

Un importante appuntamento per l’Atelier Pellecchia che da due generazioni è impegnato nel settore tessile dedicando ampio spazio alla cerimonia uomo, con focus sposo, proponendo in atelier prestigiosi marchi del panorama made in Italy.

Quello con Carlo Pignatelli sarà il primo di quattro eventi in cui l’Atelier Pellecchia ospiterà altri brand con la stessa formula di presentazione delle collezioni 2024 per cerimonie e sposi.

Inoltre, in questa speciale circostanza sarà ufficialmente lanciato il “Members Club Pellecchia” fortemente voluto e formulato personalmente da Nicola Pellecchia e Flora Di Fiore oggi alla guida dell’azienda.

Il Members Club Pellecchia è un’iniziativa che riserva agli sposi alcuni privilegi in esclusiva quali sconti, cadeaux, esperienze a tema tra lifestyle, beauty, food and beverage.

Nel corso dell’evento gli ospiti saranno intrattenuti con uno show cooking a base di finger food accompagnato da una degustazione di vini attraverso la guida di un sommelier, ascoltando musica con dj set dando vita ad un happening ricercato in un’atmosfera rilassata.

In tema di cerimonie, spazio sarà inoltre riservato anche alla donna con un flash sulla collezione cerimonia firmata Alessandro Legora, celebre couturier napoletano.