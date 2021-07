Astronomi per una notte - Mitiche Stelle: osservazioni della volta celeste alla Baia di Ieranto

Si perde nella notte dei tempi l’origine della scienza più antica del mondo, quella che ha dato impulso alle prime riflessioni teoretiche insieme alle predizioni sul destino degli uomini. Ancora oggi, questo universo tanto misterioso non cessa di destare stupore e aspettativa, emozioni che stanno alla base del pensiero filosofico e di ogni creazione artistica, al punto che la stessa etimologia della parola “desiderio” evoca una “nostalgia di stelle” squisitamente esistenziale.

E anche quest’anno, per tutti gli appassionati di astronomia come per gli animi romantici, molti Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano apriranno in notturna in occasione delle “Sere FAI d’Estate” con una rassegna di osservazioni astronomiche all’aria aperta, nella magica atmosfera dei loro parchi e giardini, lontano dalle luci e dal clamore cittadini. I primi appuntamenti sono attesi già per il mese di luglio e si susseguiranno per tutta l’estate, in particolare in occasione della suggestiva Notte di San Lorenzo martedì 10 agosto.

Alla Baia di Ieranto, Bene del FAI a Massa Lubrense (NA), nei giorni 30 e 31 luglio; 1, 6, 7, 8, 27, 28 e 29 agosto; 3, 4, 5, 10 11 e 25 settembre è in programma Mitiche Stelle, un ciclo di osservazioni astronomiche accompagnate dal racconto di storie degli eroi e delle divinità mitologiche collegate ai miti delle costellazioni.

Un breve trekking al calar del sole – partenza alle ore 18.30 - permetterà di raggiungere uno dei punti panoramici più belli del promontorio di Punta Campanella – con vista sui golfi di Napoli e Salerno, di Capri e della Baia di Ieranto - e qui si aspetterà il buio e la comparsa del cielo stellato per un'osservazione astronomica guidata, in compagnia dell’astrofilo Piter Cardone. Un'occasione unica per conoscere non solo i principi dell'astronomia, ma anche i miti legati alle costellazioni e la passione dell'imperatore Tiberio per l'osservazione della volta celeste dal suo ritiro di Villa Jovis, sull'isola di Capri. L'osservazione guidata consentirà di scoprire le costellazioni visibili in questa stagione - il Triangolo Estivo (Cigno, Lira, Aquila), Cassiopea, Perseo, Cefeo, Andromeda, Pegaso - e si concluderà intorno alla mezzanotte, con uno sguardo alla Via Lattea e un approfondimento sul tema dell’inquinamento luminoso.

Per raggiungere il punto di osservazione si propone un percorso da trekking di livello Escursionistico, con un dislivello di massimo 100 metri ma non adatto ai bambini.

È richiesto il seguente equipaggiamento: scarpe da trekking, acqua, colazione al sacco, giacca a vento, torcia elettrica, mascherina e gel igienizzante per le mani. MITICHE STELLE è anche un blog; scoprilo qui: https:www.mitichestelle.it/

Biglietti: Intero 25 €; Iscritti FAI e residenti nella Penisola Sorrentina (Comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense) 20 €.

“Astronomi per una notte” fa parte del calendario di “Sere FAI d’Estate”.

Per informazioni su eventi, giorni e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni:

www.serefai.it

N.B. Il calendario degli appuntamenti è in costante aggiornamento e può subire variazioni.

