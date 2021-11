I vertici dell'Associazione Ex Allievi Nunziatella in visita alla mostra di Domenico Sepe

Oggi alle 15, i vertici dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella saranno in visIta alla Sala delle Carceri del Castel dell'Ovo, dove è in esposizione la personale “Domenico Sepe, la materia e l'eterno: l'Arte svelata”

Saranno presenti il Presidente dell'Associazione Nazionale Avv. Giuseppe Izzo; il Presidente della Sezione Campania Gen. Natale Ceccarelli; il Segretario della Sezione Campania Avv. Sergio Longhi e il Comandante della Scuola Militare Nunziatella Colonnello Ermanno Lustrino.

LA MOSTRA. L'emozionante esposizione a cura di Daniela Marra patrocinata dal Comune di Napoli è stata inaugurata lo scorso 30 ottobre nella sala delle carceri e già nei primi giorni di apertura ha raccolto migliaia di visitatori. Davanti agli occhi di tutti a prendere corpo è la fascinazione per le velature che si materializza soprattutto nella rappresentazione drammatica del Cristo Rivelato, per la prima volta in esposizione a Napoli.

Con Domenico Sepe, l'arte si confronta con la città, le sue stratificazioni e l'aspetto sacro, in un viaggio dall'argilla al bronzo, dalla caducità all'eterno, attraversando una continuità storica che omaggia i grandi maestri. Una scultura, quella dell'apprezzato scultore napoletano che esalta l'antico nell'innovativa e potente drammaticità del racconto contemporaneo.