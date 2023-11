Assemblea di Manageritalia Campania per scoprire i vantaggi del welfare aziendale per manager e lavoratori

Si svolgerà lunedì 13 novembre alle ore 18, in via Medina 40 a Napoli, l’Assembla di Manageritalia Campania aperta a tutti gli associati per scoprire i vantaggi del welfare aziendale per dirigenti, quadri e lavoratori. A confrontarsi sui i risultati raggiunti dall’associazione e le nuove opportunità per un welfare sempre più personalizzato, saranno: Ciro Turiello, Presidente Manageritalia Campania - Lucia Canullo Project Coordinator Welfare CFMT - Roberta Francavilla, HR Original Marines - Massimo Fiaschi, Segretario Generale Manageritalia - Antonella Portalupi Vicepresidente Manageritalia e Mario Mantovani, Presidente Manageritalia.



La nuova piattaforma dedicata, che sarà illustrata nel corso dell’assemblea, permetterà di integrare i servizi di welfare aziendali forniti dai provider presenti sul mercato con quelli proposti dal welfare contrattuale. Il dirigente avrà così la possibilità di intervenire personalmente, scegliendo come investire in servizi in base alle proprie esigenze individuali e familiari. Un’iniziativa che aggiungere un nuovo Pilastro all’interno del CCNL, quello del benessere personale e familiare.