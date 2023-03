Aspettando Pasqua nel weekend a Città della Scienza

Nel weekend dell’1 e 2 aprile a Città della Scienza, si respira già aria di Pasqua. Il Science Centre infatti sarà teatro di una divertentissima “Caccia alle Uova” scientifica dedicata a grandi e piccini. Tra giochi, laboratori e attività all’aperto, i due giorni che vedranno protagoniste le uova: una forma perfetta che racchiude una nuova vita, per scoprire le sue tante varietà e le sue componenti.

Con il laboratorio Le uova di Pasqua in Cartapesta Das papier maché tra palloncini, colla e carta riciclata i piccoli visitatori potranno creare fantastiche uova in papier maché da colorare; nel science show Uova per tutti i gusti stupirà grandi e bambini invece si scopriranno mille varietà di uova rimbalzanti, galleggianti e colorate e ancora nel science game Caccia alle uova in giro per il Museo si terrà una vera e propria caccia al tesoro scientifica, grazie alla quale si potranno scoprire i tanti misteri che avvolgono il mondo animale e vegetale.

Appuntamento per la famiglia con La scienza raccontata con le favole, in cui, attraverso personaggi della fantasia, la visita guidata si trasformerà in una visita/spettacolo fantastica itinerante.

In occasione del primo aprile ci si potrà anche divertire con l’interactive lab Hai abboccato? Pesce d’aprile! in cui creare un pesce d’aprile con materiali da riciclo e tempere FILA, da regalare non prima di aver architettato uno scherzo divertente.

Con il laboratorio Scienza in….volo si potrà scoprire, con Bernoulli e la sua teoria, perché gli aquiloni volano, e ci si potrà cimentare nella costruzione del proprio aquilone personalizzato scoprendo la scienza che si cela dietro questo straordinario oggetto.

Infine sarà possibile partecipare all’interessante laboratorio sul rischio sismico e idrogeologico Risk detective – un gioco sul rischio sismico e idrogeologico, a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sezione Roma 2, Sede di Lerici e condotto degli alunni del Liceo Statale “E. Torricelli” di Somma Vesuviana.