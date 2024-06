Asia Napoli S.p.A e S.A.P.NA. S.p.A. al Green Med Expo & Symposium 2024

Asia Napoli S.p.A e S.A.P.NA. S.p.A., le due principali realtà nell’area della Città Metropolitana di Napoli impegnate nei settori della raccolta e della gestione integrata dei rifiuti, saranno tra le protagoniste del prossimo Green Med Expo & Symposium, in programma dal 12 al 14 giugno 2024, presso la Mostra d’Oltremare.

“Green Symposium”, evento di riferimento del Mezzogiorno sui temi della green e circular economy e “Energy Med”, fiera storica internazionale dedicata alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica, si uniscono per dare vita a un nuovo format: “Green Med Expo & Symposium”. Presso l’Area di Fuorigrotta ci saranno tre giorni dedicati alle best practices e alle eccellenze dei settori waste, water and energy, con un occhio di riguardo alle esigenze del territorio napoletano e del Mezzogiorno.

L’evento è realizzato in partnership con le principali istituzioni nazionali, la Regione Campania, Il Comune di Napoli, Anci Campania, Utilitalia e tutti i principali stakeholder.

ASIA Napoli S.p.A. e S.A.P.NA S.p.A. saranno presenti alla Mostra d’Oltremare al padiglione 5 dell’Area Istituzionale.

Tante le tavole rotonde di approfondimento organizzate durante la manifestazione.

Di seguito, il programma degli eventi con la partecipazione di Asia Napoli S.p.A. e S.A.P.NA. S.p.A.

- 13 giugno 2024, ore 10:00. Evento promosso da Utilitalia: “Il superamento della frammentazione gestionale come volano della transizione ecologica”.

Focus su: “Economia circolare e gap impiantistico”; con Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di Asia Napoli S.p.A.

Focus su: ”Il ruolo della formazione nelle aziende dei servizi a rete”; conmBenino Maddaluno, Direttore Risorse Umane di Asia Napoli S.p.A.

- 13 giugno 2024, ore 11:30. Evento promosso da Consorzio Italiano Compostatori: “Il Riciclo Organico nel Centro-Sud: opportunità e sfide per il futuro”. Intervento su: “Valorizzazione dell’organico: la Campania accelera. Obiettivo qualità”. Con la partecipazione di Domenico Ruggiero.

- Venerdì 14 giugno 2024, ore 16:00. Stati Generali sull’Ambiente in Campania. ”Il sistema di gestione dei rifiuti urbani in Italia ed in Regione Campania”. Approfondimento su: “Il riutilizzo dell’umido stabilizzato”, con Domenico Ruggiero, Direttore Tecnico di S.A.P.NA. S.p.A.

“Saremo presenti a questi importanti appuntamenti raccontando ai visitatori l’evoluzione di A.s.i.a e di S.A.P.NA.: dall’adozione della nuova flotta di mezzi ecologici, all’introduzione di nuovo personale, sino ai processi innovativi di digitalizzazione dei servizi e alla nuova impiantistica - sottolinea Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di Asia e Direttore Tecnico di S.A.P.NA S.p.A.-. Napoli e il territorio napoletano sono in forte sviluppo, pertanto anche le realtà che offrono servizi fondamentali si devono adeguare. Occasioni come il Green Med Expo & Symposium sono importanti perché rappresentano un momento di confronto tra i principali protagonisti di settore e sono un incubatore di idee per affrontare le sfide dei cambiamenti. Ci saranno realtà utilities, imprese, università pronte a interagire. Ascolteremo e ci confronteremo sulle best practices con l’obiettivo di un continuo miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini”.