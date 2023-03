Ascosi Lasciti: mostra di fotografia e Video Art di Lucia Bottegoni e Carla Wais

"Ascosi Lasciti" è una mostra che trascina lo spettatore in un universo complesso, dove le linee tra ciò che è reale e ciò che è immaginato si fondono in una simbiosi di suggestioni, atmosfere e simbolismi.



La mostra presenta le opere fotografiche di Lucia Bottegoni e la video-performance di Carla Wais, dal titolo "Bello Monstruo".



Attraverso le foto di Bottegoni, il pubblico potrà immergersi in un percorso di crescita e di risveglio spirituale, che esplora la relazione tra l'essere umano, l'ego e il senso di separazione che esso impone.

La video-performance, ispirata alla poesia omonima di Carla Wais, invece, è un viaggio attraverso le rovine di un hotel abbandonato in Argentina, che unisce poesia, performance di danza e video-arte.

"Un edificio abbandonato è una cassa di risonanza in cui si sentono gli echi di ciò che è accaduto.

Quando si danza tra le sue rovine, i segni del passato si uniscono al potere trasformante di ogni movimento. I nostri corpi penetrano e sono penetrati dalle forze della storia. "



I lavori fotografici di Lucia Bottegoni e il lavoro di Video Art di Carla Wais, pur appartenendo a due differenti media artistici, comunicano tra loro in modo profondo.

Entrambe le artiste utilizzano luoghi abbandonati come metafore del degrado dello spirito e della carne dell'essere umano.

La loro ricerca artistica ha una potente carica ecologica, poiché riflette sulla condizione dell'uomo contemporaneo, costantemente in cerca di sé stesso ma allo stesso tempo distruttore del proprio ambiente.

Le opere fotografiche di Lucia Bottegoni e il video di Carla Wais invitano lo spettatore a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni sul pianeta e sulla necessità di ripensare il nostro rapporto con la natura.



La mostra, curata da Ljdia Musso, si svolgerà presso il Caffè Fotografici a Napoli dal 30 marzo al 16 aprile.



L'inaugurazione si terrà il 30 marzo, su prenotazione obbligatoria al numero 3714806659.

Dopo l'inaugurazione la mostra sarà visitabile su appuntamento.