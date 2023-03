ArtMedia Cinema e Scuola: a Napoli gli studenti incontrano Roberto Andò

Dopo il successo delle edizioni 2019 e 2020/21, torna l’appuntamento con il progetto ArtMedia Cinema e Scuola - Immagini personaggi storie. Percorsi di cinema per studenti. Tra il 27, 29 e 30 marzo l’attrice e regista JASMINE TRINCA, il regista ROBERTO ANDÒ e la musicista BURCU DURAN saranno i protagonisti di tre importanti incontri dedicati agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado di Lazio, Campania e Toscana.



L’iniziativa è ideata e curata dall’Associazione Artistic Soul di Loredana Commonara, nell’ambito di CIPS - Cinema e Immagini per la Scuola - Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti all’arte cinematografica e audiovisiva, da un punto di vista pratico e teorico e di incrementare le competenze nell’uso delle tecnologie, sviluppando lo spirito e lo sguardo critico e imparando a decodificare e usare i linguaggi propri del settore.

La nuova edizione di questa importante iniziativa è stata inaugurata lo scorso 3 febbraio, con la visione, da parte degli studenti, de L'incredibile storia dell'isola delle rose di Sydney Sibilia e di A man falling, per la regia di Teho Teardo e Orazio Guarino. A seguire, si è svolto l’incontro con l’attore Elio Germano e il musicista Teho Teardo.

Il progetto proseguirà fino al mese di maggio all’insegna di un fitto calendario di laboratori di sceneggiatura e di educazione all’immagine nelle scuole, proiezioni e occasioni di confronto con attori, registi, sceneggiatori e compositori, veicolato dai maggiori esponenti della critica e del giornalismo.

IL PROGRAMMA DI MARZO

27 marzo, Roma, ore 10:00

Al cinema Eden si svolgerà la proiezione di Marcel!, esordio alla regia di Jasmine Trinca, che sarà presente all’incontro e, in questa occasione, riceverà il premio Vento d'Europa - Wind of Europe International Award, sotto l'Alto Patronato del Parlamento Europeo e con il contributo della

Regione Lazio. L’appuntamento sarà moderato dal critico Pedro Armocida.

29 marzo, Napoli, ore 10:00

Al cinema Filangieri è in programma la proiezione de La stranezza, ultimo film del regista, sceneggiatore, scrittore Roberto Andò, che presenzierà e parteciperà all’incontro, moderato da Laura Delli Colli.

30 marzo, Siena, ore 11:00

Al cinema Alessandro VII gli studenti assisteranno alla proiezione del documentario turco Crossing the bridge- The Sound of Istanbul di Fatih Akin, dedicato al mondo musicale di Istanbul e incontreranno la musicista e artista turca Burcu Duran.

Il progetto ArtMedia - Cinema e Scuola vede il coinvolgimento dei licei di Lazio, Campania e Toscana: Istituto Comprensivo Pisacane di Ponza, Istituto Pacifici e ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze (Latina), Liceo De Sanctis di Roma; Circolo Didattico Statale Angiulli, Scuola Secondaria di Primo Grado Poerio e Istituto Isabella D'Este Caracciolo di Napoli; ISI di Barga (Lucca), Istituto Comprensivo Mattioli di Siena.

Tra i tantissimi protagonisti che, nelle precedenti edizioni, hanno accompagnato gli studenti in questo importante viaggio di educazione e di approfondimento nel cinema d’autore contemporaneo, ricordiamo: Emir Kusturica, Monica Guerritore, Luca Zingaretti, Roberto Saviano

e Claudio Giovannesi, Daniele Lucchetti, Alessandro Borghi, Riccardo Milani, Paola Cortellesi, Francesco Piccolo, Elena Sofia Ricci, Francesco Bruni e Alex Infascelli.

I LABORATORI DIDATTICI

Il progetto ArtMedia Cinema e Scuola - Immagini personaggi storie. Percorsi di cinema per studenti vuole unire l’esperienza educativa a quella estetica, stimolando i ragazzi a comunicare con sé e con gli altri, usando vari mezzi espressivi. La scommessa è quella di raggiungere questo obiettivo con una grande varietà di laboratori didattici e con una full immersion nell’immaginario filmico che fornirà agli studenti di Toscana, Lazio e Campania gli strumenti necessari ad una conoscenza più approfondita del linguaggio cinematografico.

Toscana. Per l'ISI di Barga è stato istituito un laboratorio di sceneggiatura finalizzato alla produzione di un corto documentario. Il tema sarà legato alle tradizioni antropologiche della Garfagnana, che affondano le proprie radici nella magia e nel soprannaturale.

Le classi di terza media IC Mattioli hanno, invece, la possibilità di usufruire di un laboratorio di educazione all'immagine, incentrato sulla visione in classe di alcuni cortometraggi, l’incontro con i registi via zoom e la realizzazione di videorecensioni in formato podcast. Al cinema potranno, inoltre, usufruire di tre proiezioni di film internazionali (Persepolis, il documentario Crossing the Bridge. The sound of Istanbul e Wallay) e di approfondire la conoscenza di culture diverse incontrando artisti come Burcu Duran, musicista e artista di Istanbul, Talatou Clémentine Pacmogda, scrittrice e linguista del Burkina Faso e Emad Shuman, musicista libanese.

Lazio. Nell’arco dell’iniziativa, l’istituto comprensivo Pisacane di Ponza avrà l’opportunità di prendere parte ad alcune gite d'istruzione legate al cinema, mentre il Liceo De Sanctis di Roma e l'ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze (LT) parteciperanno a un calendario di proiezioni con ospiti moderate da critici che aiuteranno i ragazzi alla lettura del film.

Campania. Il Circolo Didattico Statale Angiulli, la Scuola Secondaria di Primo Grado Poerio e l’ISISS Isabella D'Este Caracciolo saranno i protagonisti di un laboratorio d’animazione finalizzato alla creazione di un cortometraggio. Il laboratorio è stato adattato per essere fruibile da tutti e tre gli indirizzi scolastici (rispettivamente elementari, medie e superiori), con attività diversificate a seconda dell’età e dell’indirizzo delle scuole. Gli studenti dell'Isabella D'Este poi, insieme a quelli del Pisacane di Ponza, parteciperanno a tre proiezioni con ospiti moderate da critici che ne stimoleranno lo spirito critico e ne accresceranno le conoscenze cinematografiche.

Tutti i dettagli relativi al programma sono disponibili sul sito ufficiale: www.artmediacinemaescuola

INFO: Roberto Ando? ©Lia Pasqualino