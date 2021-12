Artizhan: il dj e produttore napoletano presenta l'ultimo album in esclusiva da Fonoteca

In esclusiva nazionale, il 18 dicembre da Fonoteca lo showcase per 'Breaks from The V.', il nuovo album di Artizhan, l'ultima mutazione artistica di Francesco Cozzolino, già noto come Franky B e per i suoi vari progetti con i Men In Scratch, Nevrotype, Cryptic Monkeys.



Dj di lungo corso da anni a Milano, con esperienze radiofoniche (Radio 2 a fianco di Alessio Bertallot) e nei club anche internazionali, Franky è anche direttore artistico di Akademia, la roccaforte culturale nata a Pozzoli (e scenario del party serale dedicato all'album).



Insieme al giornalista e scrittore Gianni Valentino verranno ripercorse le tappe principali della carriera dell'artista in vista dell'ultimo album in uscita il 7 gennaio. Tra i pionieri del drum'n'bass in Italia, l'artista vanta con collaborazioni all'attivo con personaggi come James Senese, Petra Montecorvino e Marcello Coleman (Almamegretta), quest'ultimo presente anche in 'Breaks From The V'.