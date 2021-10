Torna Artinstrà, il Festival degli artisti di strada

L'arte scende in strada, si riappropria di vicoli e piazze e utilizza il potere calamitico dello spettacolo per creare coinvolgimento a tutte le età.



Dall'8 al 10 ottobre, il Rione Angri del Comune di Sant’Agnello sarà il teatro a cielo aperto di “Artinstrà”, un Festival di Artisti di Strada organizzato dall’Associazione Culturale Le Vespe di Chèrea e sostenuto dal Ministero della Cultura, dal Comune di Sant’Agnello e dalla Regione Campania.



Dopo una prima positiva esperienza nel 2014, il Festival ritorna a Sant'Agnello caricandosi di artisti di respiro internazionale e unendo ai momenti ludici e teatrali, attività laboratoriali e visite guidate.



Una rassegna di tre giorni all’insegna del divertimento, della ricerca, della qualità artistica, della spettacolarità, dove si esibiranno acrobati, giocolieri, clown, musicisti, performer di giochi di fuoco e tant’altro. Ideatore, promotore, e direttore artistico del Festival, è Beppe Gargiulo, performer, teorico e critico dello spettacolo che ha deciso di unire le sue esperienze, che spaziano dal teatro codificato alle ricerche sperimentali e all'arte di strada, per mettere in piedi uno spettacolo avvincente e completo, che potesse avvicinare chiunque alla cultura teatrale.



E il Rione Angri, con le sue stradine caratteristiche le due piazze ampie e tranquille si presta perfettamente a inscenare un festival di questa portata.

La rassegna prevede la partecipazione di artisti importanti, dalle qualità indiscusse e dai riconoscimenti internazionali, tra i quali Tony Clifton Circus, Adrian Kaye, Mr Bang, Massimo Ferrante, Baracca dei Buffoni, il Grande Lebusky.



«La pandemia è stato un grave incidente per tutta la categoria dei lavoratori dello spettacolo – racconta Beppe Gargiulo -. E tuttavia, dalle macerie che ha prodotto si sta riemergendo. Artinstrà ne è la prova. In questo periodo, con tutte le normative in ambito di sicurezza da rispettare, non è semplice organizzare un evento aperto al pubblico. Ciononostante, è fondamentale armarsi di coraggio e affrontare scrupolosamente la materia per far ripartire il processo di produzione e diffusione della cultura. L’associazione Le Vespe di Chèrea percorrerà con entusiasmo e dinamismo passi importanti verso la cultura e speriamo verso la normalità».



Le mattine del Festival saranno dedicate ai laboratori teatrali; i pomeriggi saranno invece un'opportunità per conoscere le bellezze architettoniche e paesaggistiche del Comune di Sant'Agnello attraverso escursioni programmate con arrivo nelle piazze in cui si terranno gli spettacoli.



«Abbiamo voluto allestire dei laboratori teatrali nella cavea dell’Oasi Park di Sant’Agnello, aperti a giovani e meno giovani, perché conosciamo il potere e il fascino che il teatro esercita su tutti, attraverso i suoi contenuti e i suoi codici. Sarà un momento per incontrarsi e aprire una finestra di confronto, apprendimento e sano divertimento».



Venerdì 8 ottobre



Piazzetta Angri

ore 18.00: inaugurazione con batteria samba

Allegorie teatrali a cura della baracca dei buffoni con le performance dei fratelli cavallo ovvero zonzo equestre

ore 18.40: I nipoti di Bernardone – spettacolo di clownerie, equilibrismo, giocolerie, acrobatica.



Largo annunziata

ore 19.30: Itinerarte - performance di mimi

ore 19.40: Murecena teatro – bikeman by Il grande Lebusky – spettacolo di clownerie e fuoco.



Piazzetta Angri

ore 20.30 batteria samba



Sabato 9 ottobre



Piazzetta Angri

ore 19.30 batteria samba

ore 20.00 Mr bang – in the street, un terrorista della risata, un clown dal carattere..pirotecnico!



Largo annunziata

ore 20.50: Itinerarte - performance di mimi

ore 21.00: Adrian Kaye – fantasista



Piazzetta Angri

ore 21.50: batteria samba



Domenica 10 ottobre



Piazzetta Angri



ore 11 per bambini di ogni età– Compagnia degli Elefanti –Il Circo di Rudinì

ore 19.00: Itinerarte - performance di mimi

ore 19.10: massimo ferrante in concerto

ore 20.10: Tony Clifton Circus – spettacolo irriverente – politically incorrect



Largo annunziata

ore 21 e 10: Itinerarte - performance di mimi -

ore 21 e 20: Nulleimai – il sogno – spettacolo di giochi di fuoco



Piazzetta Angri

ore 22.00: concerto del gruppo al femminile “Lamuri vostri”



Laboratori



Venerdì 8, sabato 9, domenica 10, all’Oasi park dalle 10 alle 12.30

aperti a tutti (max 20 persone).



Venerdì 8: laboratorio sulla commedia dell’arte condotto da Beppe Gargiulo

Sabato 9 ottobre: laboratorio sulla giocoleria condotto da Il grande Lebusky (Gianluca Marra).

Domenica 10 ottobre: laboratorio sul clown condotto da Adrian Kaye



Orari escursioni:



8 ottobre ore 16 partenza da Piazza Matteotti – arrivo alle 18 in piazzetta Angri

9 ottobre partenza da Piazza Matteotti alle ore 17– arrivo alle 19.15 in piazzetta Angri

10 ottobre partenza da Piazza Matteotti alle ore 17– arrivo alle 19.15 in piazzetta Angri



Per visionare il programma completo del Festival: www.artinstra.it



Info e contatti: info@levespedicherea.it

