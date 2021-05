Artieri e Artisti, incontro con Pino Imperatore al Teatro Comunale di Mugnano

Torna il tradizionale incontro culturale “Artieri e Artisti”, l’appuntamento domani al teatro comunale di Mugnano.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dalla Pro Loco Mugnano e dall’associazione Mugnano Mia, sarà registrata e pubblicata sui social domenica, nel rispetto di tutte le normative anti covid. Grande ospite dell’evento lo scrittore mugnanese Pino Imperatore che, intervistato da Vittorio Calabrese, presenterà anche il suo ultimo libro “Tutti matti per gli Esposito”.

“Ringrazio Calabrese e l’amministrazione comunale per la disponibilità – spiega il presidente della Pro Loco Ciro Clemente – Quello di domani sarà un salotto culturale, sulla scia degli eventi organizzati in passato, per promuovere la sfera artistica nel suo significato più ampio”. Presenti il vice sindaco Antonio Bova e l’assessore al ramo Carmen Ausilio che sottolinea: “L’incontro di domani è il primo di una lunga serie, in cui si incontreranno diversi artisti del panorama culturale di Mugnano che presenteranno e spiegheranno le loro opere. Siamo particolarmente felici di avere come primo ospite Pino Imperatore, un autore che riesce a raccontare il bello e il brutto dei nostri territori con un’ironia unica”. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Luigi Sarnataro: “Nonostante la pandemia e le stringenti normative anti covid-19, cerchiamo comunque di promuovere la cultura utilizzando i social e riuscendo così a raggiungere più persone e diverse fasce di età. La speranza ovviamente resta quella di poter iniziare a realizzare queste ed altre iniziative di nuovo dal vivo quanto prima”.