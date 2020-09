“Artieri e Artisti”, a Mugnano la II edizione del 'Salotto al chiar di luna"

Tutto pronto, a Mugnano, per la II Edizione della manifestazione “Artieri e Artisti”.

L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dalla Proloco Mugnano, si terrà stasera alle ore 20 nella suggestiva residenza storica Villa Vulpes.

“Quello di domani (oggi 10 settembre n.d.r.) vuole essere un momento di incontro culturale a 360 gradi – spiegano gli organizzatori Ciro Clemente e Vittorio Calabrese – Si esibiranno, infatti, ballerini, poeti, attori, pittori, fotografi e musicisti. Il tutto nella splendida cornice di Villa Vulpes, una delle dimore storiche più importanti del nostro territorio”.

Alla kermesse artistica, a cui si potrà partecipare solo su invito nel rispetto della normativa anti covid, sarà presente anche il sindaco Luigi Sarnataro: “Ringrazio la Proloco Mugnano che, come sempre, riesce con il suo lavoro a mettere in risalto le eccellenze del nostro territorio. Come Amministrazione abbiamo da sempre dato il nostro supporto nella realizzazione di iniziative ed eventi, volti a diffondere la cultura e le tradizioni, che rappresentano importanti momenti di aggregazione per la nostra comunità”.