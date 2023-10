“Articolo 3: diversi tra uguali” fa tappa a Napoli: incontro all’Orientale

Arriva a Napoli “Articolo 3: diversi tra uguali”, il progetto dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) dedicato ai 75 anni delle Costituzione e in particolare proprio al principio fondamentale dell’uguaglianza.

L’appuntamento è il 31 ottobre 2023 alle ore 16,30 all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale (Palazzo Du Mesnil, Via Chiatamone, 61/62 - ingresso libero) Il tema scelto per questo incontro è Lavoro e genere: un argomento particolarmente sentito nel capoluogo campano dove il tasso di disoccupazione è al 31,39% contro una media nazionale del 11,58%*, in una Regione che vede il tasso di occupazione femminile tra i più bassi d’Europa (29,1 %)**.

A dialogare saranno Linda Laura Sabbadini, Direttrice centrale ISTAT e Roberto Della Rocca, Direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche. L’incontro sarà moderato dall’antropologo e saggista Stefano De Matteis e vedrà i saluti di Roberto Tottoli, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Giuseppe Cataldi, Direttore Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’ Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Lydia Schapirer, Presidente della Comunità Ebraica di Napoli e Massimiliano Boni, in rappresentanza dell’UCEI.

Si partirà dall’incipit della nostra Costituzione che vede il lavoro come elemento fondativo della Repubblica per affrontare la questione del lavoro come ideale strumento di uguaglianza sociale, considerando che in tutto il mondo occidentale la ricchezza convive ancora con forti sacche di povertà, associabili proprio a disoccupazione e sottoccupazione. L’articolo 3 impone tra l’altro alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ancora impediscono una vera uguaglianza ra uomini e donne nelle possibilità di accesso al lavoro e nelle retribuzioni.

Come in ogni incontro di Articolo 3: diversi tra Uguali il punto di vista della cultura e della tradizione ebraica porterà il suo contributo al dibattito. Il diritto al lavoro, al riposo e alla giusta retribuzione, sono infatti principi fondamentali espliciti e garantiti nella Torah e nei commentari rabbinici

All’incontro è associato il laboratorio didattico l’Uguaglianza fa la differenza, a cura del MEIS (Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah) e di Coopculture. Il laboratorio è dedicato a bambini dai 6 agli 11 anni, affronta il tema dell’uguaglianza In modo ludico ed esperienziale.