Gli Arteteca in scena con "Senza Filtri"

Dal 11/11/2022 al 20/11/2022

Riflessioni e sano umorismo al Teatro Totò, dove, da venerdì 11 novembre, la stagione artistica continua con “Senza Filtri”, lo spettacolo di e con Enzo Iuppariello e Monica Lima da tutti conosciuti come gli esilaranti e irresistibili “Arteteca”.

In scena fino a domenica 20 novembre nel teatro di via Frediano Cavara diretto da Gaetano Liguori, il popolare duo propone un lavoro caratterizzato da ritmi veloci, temi estremamente moderni e dalla totale assenza di scene, costumi e attrezzeria per renderlo adattabile a qualsiasi tipo di situazione.

“Senza filtri” è composto da una serie di monologhi e sketch durante i quali gli Arteteca si raccontano come coppia, parlando e discutendo della loro vita privata in modo ironico. Ciò affrontando problematiche e argomenti riguardanti la famiglia, l'amore, il sesso e molti altri aspetti di vita vissuta! Tutto lo spettacolo è sostenuto però dal loro modo di essere una coppia. Inoltre, in scena, si alternano una serie di personaggi pronti a dare colore e a fare da cornice allo spettacolo. Tra questi anche alcuni di quelli che hanno reso noto il duo al grande pubblico.