ARTerie, oltre 100 eventi gratuiti dal centro alla periferia: tutto il programma

Finanziato con Fondi POC 2014 – 2020 e presentato alla Casina Pompeiana in Villa Comunale dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo, il progetto #ARTerie propone, dal 23 luglio al 13 settembre, oltre 100 eventi, in più luoghi della città: Maschio Angioino, Villa Comunale, Parco del Poggio ai Colli Aminei, Parco Attianese a Pianura, Cortile del Nest, Parco Troisi, Cortile Macadam a San Giovanni a Teduccio, Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa, Cortile dell’Annunziata e Villa Comunale di Scampia. #ARTerie chiuderà il suo cartellone di aventi all’Arena di Piazza Garibaldi.

“Il titolo del progetto, #ARTerie, rimanda all’immagine della diramazione dei vasi sanguigni. Il progetto permetterà la circolazione delle idee e dell’arte dal cuore pulsante del Maschio Angioino ai vari luoghi della città che è immaginata come un corpo unico – spiega l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo –. L’idea di fondo è quella di proporre un calendario di iniziative culturali che comprendano la proiezione di film, l'organizzazione di concerti, di rappresentazioni teatrali e performance di danza in diversi luoghi della città. Tutti i cittadini potranno disporre di uno spazio culturale nelle vicinanze del loro quartiere di residenza, in cui incontrarsi e assistere agli spettacoli in tutta sicurezza”.

Grazie ad una forte sinergia tra l’assessorato e il servizio turismo è stato possibile predisporre in tempi ragionevolmente brevi un progetto-programma che riempirà di musica, cinema, teatro e danza, l’Estate a Napoli 2020, con eventi dal 23 luglio al 13 settembre, dal centro città alle periferie.

Il vasto cartellone di #ARTerie è stato realizzato con la collaborazione di importanti realtà culturali territoriali. Al Maschio Angioino, per la direzione artistica di Rosaria De Cicco, ci sarà, come da tradizione, una lunga rassegna di teatro, che ospiterà generi diversi, dalla comicità di “Ridere 2020” con, tra gli altri, Peppe Iodice, Lino D’Angiò, Rosalia Porcaro, Gino Rivieccio (a cura di Teatro Totò) a “Settembre al Castello” (a cura de Il Pozzo e il Pendolo) che porterà in scena ''Il giorno dei Morti'' di Maurizio de Giovanni, ''L’ultima eclissi'' tratto da Stephen King, ''Una pura formalità'' di Pascal Quignard, ''Sostiene Pereira'' di Antonio Tabucchi e altri spettacoli ancora (a cura di Suoni & Scene) con Roberto Azzurro, Gea Martire, Peppe Lanzetta, Rosaria De Cicco, Gianfranco Gallo, Iolanda Schioppi, Pino Ferraro, infine una serata dedicata a Manlio Santanelli con Nello Mascia e la compagnia di attori indipendenti (coordinamento generale Maschio Angioino Gabbianella Club. Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 347 3977208).

Nella zona di Napoli Est, per la direzione artistica di Ciccio Merolla, musicista e percussionista partenopeo, si esibiranno, tra gli altri, Tony Tammaro, Livio Cori e Ralph P. (candidato al David di Donatello e al Nastro d’argento per la migliore canzone originale de “Il sindaco del rione Sanità'' di Mario Martone); la cura della sezione “Cinema” è affidata, invece, a Arci Movie, che propone una rassegna cinematografica dedicata al nuovo cinema napoletano, con un percorso che parte dal “Il Sindaco del Rione Sanità” fino ad arrivare al recentissimo “Il ladro di cardellini” diretto da Carlo Luglio; la sezione “Teatro” è curata dall'associazione NEST - Napoli Est Teatro che propone “Quotidiane ispirazioni” e “Quattro di Dieci” con Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Il programma teatrale si arricchirà di due nomi importanti: Massimiliano Gallo e Giovanni Esposito, impegnati rispettivamente negli spettacoli ''Resilienza 2.0'' e ''EXIT''. Nella parte orientale della città arriva anche il BusTheatre, un autobus viaggiante con attori, circensi e saltimbanchi, che stazionerà nel quartiere di San Giovanni a Teduccio con spettacoli per famiglie e laboratori all’aperto per i bambini del quartiere. Per la danza invece, a cura della coreografa Emma Cianchi, andrà in scena ''Silence – Music of life'', performance di danza contemporanea e musica elettronica, in cui i performer e il suono diventano parte di un unico processo creativo in bilico tra live performance e installazione (coordinamento generale Napoli Est Jesce Sole. Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com - 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp)

#ARTerie raggiunge anche il quartiere Pianura portando il cinema, il teatro, il cabaret e la grande musica con Carlo Faiello in Argiento Vivo nella location all'aperto del Parco Attianese. Dalla periferia si ritorna al centro, in Villa Comunale, con la musica jazz di Summer Live Tones 2020 (Giovanni Guidi, Daniele Scannapieco, Marchio Bossa, I Moschettieri) e con l'appuntamento Parthenoplay (Marina Bruno, Giuseppe di Capua, Gianfranco Campagnoli, Tommaso Scannapieco, Giuseppe La Pusata). Sempre in Villa ci sarà il teatro con Antonella Morea, Lalla Esposito, Massimo Masiello, Massimo Andrei, Eduarda Iscaro, Vincenzo De Lucia, Rosaria De Cicco e Ernesto Lama. Infine, la danza, con lo spettacolo Mater Mediterranea (Gabriella Colecchia, Enzo Amato, Carolina Aterrano) (coordinamento generale Parco Attaniese e Villa Comunale Ravello Srl. Prenotazione obbligatoria: info@ravellosrl.com).

Ancora un parco cittadino in periferia, con un programma dedicato principalmente alla tradizione culturale musicale e teatrale partenopea quello che si terrà nella Villa Comunale di Scampia. Tra i protagonisti: Enzo Amato, Gabriella Colecchia, Francesca Curti Giardina, Mario Maglione, Ciro Capano, Ramona Tripodi, Fiorenza Calogero. Al Parco del Poggio ai Colli Aminei, tanta musica e teatro con Carlo Faiello, Patrizia Spinosi, Maria Marone, Gennaro Monti, Fiorenza Calogero e, ancora, alcune serate di cinema (coordinamento generale Villa Comunale di Scampia e Parco del Poggio Il canto di Virgilio. Prenotazione obbligatoria: 3388615640 - 0813425603).

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti al pubblico, che dovrà obbligatoriamente prenotarsi online.

I LUOGHI E IL PROGRAMMA

MASCHIO ANGIOINO

COORDINAMENTO GABBIANELLA CLUB

Inizio spettacoli ore 21

Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 347 3977208

Ridere 2020

Festival del Teatro Comico e Cabaret

30° Edizione

A cura di Teatro Totò

13/08 – Francesca Marini

14/08 – Peppe Iodice

15/08 – Massimo Masiello

16/08 – Lino D’Angiò

20/08 – I Ditelo Voi

21/08 – Federico Salvatore

22/08 – Rosalia Porcaro

23/08 – Ciro Ceruti e Ciro Villano

29/08 – Gino Rivieccio

30/08 – Ciro Giustiniani e Mariano Bruno

Settembre al Castello IV edizione

A cura di Il Pozzo e il Pendolo

03/09 – “Il giorno dei morti” di Maurizio de Giovanni. Con Paolo Cresta e Ramona Tripodi.

04/09 – “L’ultima eclissi”. Tratto da Stephen King. Con Rosaria De Cicco. Drammaturgia e regia Annamaria Russo.

05/09 – “Una pura formalità” di Pascal Quignard. Con Nico Ciliberti, Marco Palumbo, Alfredo Mundo.

06/09 – “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi. Con Paolo Cresta e Rocco Zaccagnino.

SPETTACOLI A CURA DI SUONI E SCENE

10/09 – Roberto Azzurro in “I’m on fire” di Carolina Sellitto

11/09 – Gea Martire in “Sottosopra” di Gea Martire. Tratto da Dicerie sui Santi e altri malumori di Davide Morganti.

12/09 – Peppe Lanzetta in “Renzo, Lucia e il Coronavirus” di Peppe Lanzetta

13/09 – Rosaria De Cicco in “Amori e pandemie” di Elisabetta Fiorito (Reading)

18/09 – Gianfranco Gallo in “L’Ultima Lezione di Boogie ed altre storie”. Regia di Gianfranco Gallo.

19/09 – Troiane, figlie di un Dio minore? Testo e regia di Iolanda Schioppi Produzione Gabbianella club srl

20/09 – La Notte dei Filosofi “Sull’amore e la memoria”. A cura di Giuseppe Ferraro

24/09 – Serata dedicata a Manlio Santanelli con Nello Mascia e la compagnia di Attori indipendenti.



CORTILE DELL’ANNUNZIATA, CORTILE TEATRO NEST, ARENA DI PIETRARSA, PARCO TROISI, CORTILE DEL MACADAM

COORDINAMENTO JESCE SOLE

Inizio spettacoli ore 21

Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com - 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp)

30/07 Cortile Teatro Nest - Cinema

Il Sindaco del Rione Sanità

Regia Mario Martone

31/07 Cortile dell’Annunziata - Teatro

Quotidiane ispirazioni

Con Francesco di Leva e Adriano Pantaleo

1/08 Arena di Pietrarsa - Teatro

Giovanni Esposito in EXIT

2/08 Cortile dell’Annunziata – Musica

Tony Tammaro in “La Sociologia sta sotto casa mia”

6/08 Cortile dell’Annunziata – Teatro

Carlo Gallo in “Bollari. Memorie dallo Ionio”

7/08 Cortile dell’Annunziata – Cinema

Nevia

Regia Nunzia De Stefano

8/08 San Giovanni a Teduccio - Cortile del Macadam - Teatro Bustheatre

9/08 Arena di Pietrarsa - Musica

Ciccio Merolla in “Sono solo Suono”

13/08 Cortile Teatro Nest - Cinema

Oceania di Ron Clements e John Musker

14/08 Arena Pietrarsa - Musica Emilia Zamuner e Massimo Morriconi

15/08 Cortile dell’Annunziata - Cinema

Il Manutentore

Regia Claudio D’Avascio

16/08 Cortile dell’Annunziata - Musica

Ralph in concerto

20/08 Cortile dell’Annunziata - Cinema

Oceania di Ron Clements e John Musker

21/08 Cortile dell’Annunziata - Musica

Livio Cori in concerto

22/08 Arena di Pietrarsa – Teatro

Una serata con Massimiliano Gallo

23/08 Arena di Pietrarsa – Musica

Giovanni Amato Quartet



27/08 Cortile Teatro Nest - Cinema

Il Manutentore

Regia Claudio D’Avascio

28/08 Cortile dell’Annunziata - Danza

La conferenza degli uccelli di Jean Claude Carriere

29/08 Cortile dell’Annunziata - Cinema

Selfie di Agostino Ferrente

30/08 Parco Troisi - Danza

Silence – Music of Life

3/09 Arena di Pietrarsa – Teatro

“Quotidiane ispirazioni” con Francesco di Leva e Adriano Pantaleo

4/09 Cortile Teatro Nest - Cinema

Nevia

Regia Nunzia De Stefano

5/09 Cortile dell’Annunziata - Teatro

“Quattro di dieci”

6/09 Cortile dell’Annunziata - Musica

Federico di Napoli in concerto

10/09 Cortile dell’Annunziata - Musica

Javer Girotto Trio Annunzita

11/09 Cortile dell’Annunziata - Cinema

Il Ladro di Cardellini di Carlo Luglio Annunziata

12/09 Arena di Pietrarsa – Musica

Assurd in “Nozze d’Argento”.

Special guest Rosaria De Cicco

13/09 Parco Troisi - Teatro

Quattro di dieci

VILLA COMUNALE (CHIAIA) E PARCO ATTIANESE (PIANURA)

COORDINAMENTO RAVELLO SRL

Inizio spettacoli ore 21

Prenotazione obbligatoria: info@ravellosrl.com

23/07 Villa Comunale - MUSICA - Rassegna Summer Live Tones IX edizione

Piano solo con Giovanni Guidi

24/07 Villa Comunale – CINEMA

Cyrano Mon Amour

25/07 Villa Comunale - MUSICA - Rassegna Summer Live Tones

Daniele Scannapieco organ trio con Alessio Busanca, Luigi Del Prete

26/07 Villa Comunale - TEATRO

Dove c’è il mare con Antonella Morea

30/07 Villa Comunale - MUSICA - Rassegna Summer Live Tones IX edizione

Marchio Bossa con Maria Enrica Lotesoriere, Pippo Lombardo, Antonio Grimaldi, Fabio Delle Foglie

31/07 Villa Comunale – CINEMA

365 Paolo Fresu, il tempo di un viaggio

01/08 Villa Comunale - MUSICA - Rassegna Summer Live Tones IX edizione

I Moschettieri con Seby Burgio, Vince Abbracciante, Giuseppe Bassi

02/08 Villa Comunale - MUSICA

Parthenoplay con Marina Bruno, Giuseppe di Capua, Gianfranco Campagnoli, Tommaso Scannapieco, Giuseppe La Pusata

06/08 Villa Comunale - DANZA

Mater Mediterranea con Gabriella Colecchia, Enzo Amato, Carolina Aterrano

07/08 Villa Comunale - TEATRO

E primme vase tuoie l’aggio avute io con Lalla Esposito, Massimo Masiello

08/08 Villa Comunale - TEATRO

Fiabesca con Massimo Andrei, Eduarda Iscaro, Vincenzo De Lucia

09/08 Villa Comunale - TEATRO

Una Coppia da definire con Rosaria De Cicco, Ernesto Lama

06/08 Pianura Parco Attianese - MUSICA

Argiento Vivo con Carlo Faiello

07/08 Pianura Parco Attianese – CABARET

Faccia, Maschera e Mascherina! con Lino D'Angiò

08/08 Pianura Parco Attianese – CABARET

con Ivan & Cristiano

09/08 Pianura Parco Attianese – TEATRO

Il fatto è questo…Statemi a sentire con Diego Sanchez

13/08 Pianura Parco Attianese - CINEMA

Welcome

14/08 Pianura Parco Attianese – CINEMA

Fuocoammare

15/08 Pianura Parco Attianese – CINEMA

Una festa esagerata

16/08 Pianura Parco Attianese – CINEMA

Veloce come il vento

20/08 Pianura Parco Attianese – CINEMA

Samba

21/08 Pianura Parco Attianese – CINEMA

Un giorno all’improvviso

22/08 Pianura Parco Attianese – MUSICA

Mandulinata a Napule con Mario Maglione

23/08 Pianura Parco Attianese – TEATRO

Circo di Saltimbanchi a cura della Compagnia dei Saltimbanchi di Giulio Carfora



VILLA COMUNALE DI SCAMPIA

COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO

Inizio spettacoli ore 19

Info e prenotazioni >>> Il Canto di Virgilio: 3388615640 - 0813425603

30/07 - Francesca Curti Giardina

Concerto Classica Napoletana

In scena con Francesca Curti – Dario Di Pietro – Andrea Bonetti

31/07 - Mario Maglione ‘Mandulinata a Napoli

Canzoni Napoletane sotto le stelle

In Scena con Mario Maglione, Michele Cordova

01/08 - Ciro Capano in Concerto / Suoni e Sospiri Di Napoli

Recital di Ciro Capano

Canzoni Classiche Napoletane

In scena con Ciro Capano, Nunzio Ricci

02/08 - Maria Marone in La Canzone Meridionale

In scena Maria Marone (voce) - Massimo Ferrante (chitarra e voce) - Fabio Soriano (fiati)

06/08 - ore 20 - Compagnia Teatrale Punto e A Capo in “Masaniello”

di Elvio Porta e Armando Pugliese

In scena: Pino Mileto, Mauro Abbate, Enza Esposito, Ciro Pisani, Maria Crispino, Mauro Palescandolo, luigi Cesareo, Paolo Iodice, Antonio Saporito, Silvio Della Ratta, Daniele Di Maso, Domenico Mileto, Alessio Mileto, Alessandra Giglio, Debora Minopoli, Arianna Mocerino, Marimma Prevete, Valeria Russo, Marco De Simone, Vincenzo Silvestro, Annamaria Damiano, Mariagio Mormile, Rossella Mauro, Concetta Cantore, Francesco Paone

Adattamento e regia Teatrale di Pino Mileto - Musiche di Tony Abbate

07/08 Mater Mediterranea di Enzo Amato

In Scena Gabriella Colecchia Soprano – Enzo Amato Chitarra

08/08 - Antonella Morea in Dove c’è il mare

In Scena con Antonella Morea Vittorio Cataldi, Franco Ponzo e Gianluca Mercurio

09/08 - Lalla Esposito e Massimo Masiello in Sfogliatelle e altre Storie

In scena Lalla Esposito – Massimo Masiello – Antonio Ottaviano

20/08 – Spettacolo Teatrale “A Rota”

In Scena Marianita Carfora, Ramona Tripodi

Drammaturgia e regia Ramona Tripodi

Aiuto regia Matteo Giardieiio

Disegno suono Andrea Canova

Disegno luci Sebastiano Cautiero

21/08 - Matteo Mauriello in Promenade a Sud

Incanti musicali da le terre del mare

In scena con Matteo Mauriello, Marianita Carfora, Sossio Arciprete e Gianluca Mercurio

22/08/2020 - Fiorenza Calogero Il Canto della Sirena

In scena con Fiorenza Calogero – Marcello Vitale, chitarra battente – Carmine Terracciano chitarra napoletana

23/08 - Concerto rotto per Zingari - Storie senza fissa dimora

In Scena Gennaro Monti – Sonia De Rosa – Davide De Rosa



PARCO DEL POGGIO (COLLI AMINEI)

COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO

Inizio spettacoli ore 21

Informazioni e prenotazioni >>> Il Canto di Virgilio: 3388615640 - 0813425603

06/08 - Extra Napoli Orkestra

In scena Barbara Buonaiuto – Paolo Del Vecchio – Luca Urciuolo – Sasà Pelosi – Ivan Lacagnina

07/08 - Carlo Faiello In Concerto

Argiento Vivo

In scena con Carlo Faiello, Santa Chiara Orchestra

08/08 - Lalla Esposito

Concerto Blu

In scena con Lalla Esposito, Antonio Ottaviano

09/08 - Mario Maglione ‘Mandulinata a Napoli

In Scena con Mario Maglione, Michele Cordova

13/08 - Maria Marone in Arabi e Spagnoli

In scena Maria Marone, voce- Nicola Chiacchiera, chitarra- Marcello Smigliante Gentile, mandolino

14/08 - Fiorenza Calogero Il Canto della Sirena

In scena con Fiorenza Calogero – Marcello Vitale chitarra battente – Carmine Terracciano chitarra napoletana

15/08 - Patrizia Spinosi in Sud Folk Song

In scena con Patrizia Spinosi, Michele Bonè e Gennaro Esposito alla chitarra

16/08 - Spettacolo teatrale Donna Luna

In scena con Iolanda Schioppi la Compagnia Teatrale Placebo

Testo e regia di Iolanda Schioppi

19/08 - Spettacolo teatro/cinema

“Io & Le Donne”. Scritto, diretto e interpretato da Raffaele Esposito

Con la videopresenza di Lalla Esposito, Barbara Buonaiuto, Giusy Ferro, Anika Russo.

Scene di Bruno Garofalo

Costumi di Antonella Mazziotti

Musiche di Marco Zurzolo, Paolo Raffone

20/08 - Concerto Rotto per Zingari – Senza fissa dimora

In Scena Gennaro Monti – Sonia De Rosa – Davide De Rosa

21/08 - La casa dei libri

Regia di Isabel Coixet.

Con Emily Mortimer, Bill Nighy, Hunter Tremayne, Honor Kneafsey, Michael Fitzgerarld

22/08 - La Sconosciuta

Regia di Giuseppe Tornatore.

Con Ksenia Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini, Clara Dossena, Pierfrancesco Favino.

23/08 - Indivisibili

Regia di Edoardo De Angelis

Con Marianna Fontana, Angela Fontana, Antonia Truppo, Massimiliano Rossi, Toni Laudadio.