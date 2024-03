Artem incontra i fan a Napoli: Meet&Greet con il protagonista di “Mare Fuori”

Artem, protagonista della serie TV RAI “Mare Fuori”, incontra i fan martedì 26 marzo nel negozio OVS di via Scarlatti a Napoli.

A partire dalle ore 19 e fino alle 20.30, OVS, partner di RAI per la seguitissima serie tv, porta nel centralissimo negozio di Napoli il noto attore e influencer napoletano, di origini ucraine, diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Pino o pazz’ nelle quattro stagioni di Mare Fuori. I fan avranno la possibilità di incontrare Artem, scattare una foto insieme e di farsi fare un autografo.

"In ciascun episodio della ultima stagione andata in onda su Rai e Rai Play, Artem e gli altri attori protagonisti - si legge in una nota del famoso brand - hanno indossato capi dei brand OVS destinati ai più giovani: B.Angel, dedicato alle adolescenti e alle giovanissime, e Utopja, brand no-gender di ispirazione "street”. Le collezioni sono attualmente disponibili negli store OVS e su OVS.it di tutta Italia".