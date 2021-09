Art Performing Festival a Castel dell'Ovo

Dal 18 al 28 settembre azioni e proiezioni video presso lo storico Castel dell'Ovo di Napoli per Art Performing Festival, rassegna annuale a cura di Gianni Nappa che si svolge a Napoli con artisti nazionali e internazionali della performance art.

"Memento Vivere, un'opera che si concluderà tra 20 anni" di Kyrahm, Mariaelena Masetti Zannini e Julius Kaiser è uno dei contenuti fiore all'occhiello della manifestazione: il 18 settembre la proiezione apre alle 17:30 l'iniziativa e vede la partecipazione di genitori e figli dove sono invitati a dirsi tutto. Tra 20 anni, chi rimane racconterà ricordi, nostalgie, conquiste, perdite, successi, fallimenti del patto fatto. Il lavoro nasce dalla riflessione in un’epoca dove diverse persone non hanno potuto dirsi addio. E' un progetto che prenderà parte a diverse rassegne in Italia e all'estero.

Il 21 alle ore 17:00 è la volta di Monica Marioni con Manuele Mascheroni e Gianni Nappa, il 22 sempre alle 17:00 Salvatore Donatiello in "Processione purificatrice" .

Sabato 25 alle ore 12:00 Morena Rossi con We can be free e alle ore 17.00 Massimiliano Manieri WAP II edition

Domenica 26 alle ore 11:00 Loredana Lafrate presenta “Connessioni2”.

Contemporaneamente anche la personale dell'artista Lucio DDTART.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...