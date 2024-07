Ars Fuoro: il centro storico di Sorrento diventa museo a cielo aperto tra arte, cultura e tradizione

Dopo il grande successo dell'iniziativa "Sophia Loren – da Marina Grande al mondo” la mostra fotografica outdoor ancora in corso nel caratteristico Vico 2 Fuoro, l'Associazione "Piacere, Sorrento" è lieta di annunciare un nuovo progetto culturale che coinvolgerà un intero quadrilatero dell’antico centro storico di Sorrento: ARS FUORO.

L'evento, che inaugura ufficialmente giovedì 11 luglio, si estenderà lungo le strade di Via Fuoro, Vico II Fuoro, Vico III Fuoro e Via San Nicola, trasformando queste vie in un museo a cielo aperto dove l'arte e la tradizione locale si incontreranno in un'esposizione unica. I muri che delimitano questa zona saranno decorati con espressioni artistiche del territorio, tra cui fotografie, quadri e oggetti artigianali creando una nicchia dedicata alla cultura e alla storia di Sorrento.

Oltre alla mostra fotografica in Vico Secondo Fuoro dedicato alla Loren del fotografo Raffaele Celentano, si aggiungono:

- il progetto About Sorrento che su via San Nicola ripropone le foto del calendario 2024 sul tema “Life…la vita in Penisola Sorrentina”;

- un collettivo di pittori locali formato da Paola Cetani, Daniela Aprea, Juliana Moura, Maria Rossella Cetani e Anna Esposito che espongono i propri quadri su vico Terzo Fuoro;

- gli artigiani di Via San Nicola



ARS FUORO non è solo un'esposizione artistica, ma un vero e proprio viaggio nella tradizione locale. Sarà facile incontrare gli abitanti e artigiani della zona, custodi della storia e delle tradizioni di Sorrento, pronti a raccontare e condividere le loro esperienze, arricchendo l'evento con testimonianze dirette.

Le opere saranno esposte tutti i giorni, meteo permettendo, dalle 10 alle 22, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nell'arte e nella cultura locale in qualsiasi momento della giornata. Questo progetto rappresenta un'alternativa sostenibile promuovendo un modo più autentico di vivere il turismo e scoprire Sorrento.

Il progetto mira a preservare e riaprire le botteghe storiche, favorendo l'unione tra gli operatori e gli artigiani locali, promuovendo testimonianze di storia e identità territoriale in un'area ancora immune dall'eccessivo turismo.



L'Associazione "Piacere, Sorrento" invita tutti a partecipare a questa straordinaria celebrazione