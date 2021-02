"Arrivederci Commissario Ricciardi!": speciale visita guidata

Nostalgia del commissario Ricciardi? Niente paura, ritorna il tour di Tessere Napoletane-

Dedicata a chi ha letto i libri di Maurizio de Giovanni, a chi ha visto la serie TV e a chi magari ha fatto entrambe le cose, questa passeggiata ci riporterà alla Napoli degli anni '30, con un occhio particolare alle differenze tra le ambientazioni dei romanzi e quelle della fiction. Partiremo da piazza Carità, porta d'ingresso alla “city” degli anni '30, poi dedicata ad uno dei più famosi martiri napoletani della seconda guerra mondiale; da qui ci muoveremo verso via Monteoliveto passando accanto al "palazzo di Livia Lucani" descritto nei romanzi, e finalmente arriveremo a piazza Matteotti, cuore del progetto di risanamento cittadino in chiave razionalista. Gli edifici monumentali della piazza erano tutti ancora in costruzione all'epoca del commissario Ricciardi, incluso quello della Questura, che quindi Ricciardi non ha mai conosciuto! Quale sarà stata, dunque, la sede degli uffici del commissariato? Lo scopriremo proseguendo lungo Via Toledo, seguendo le tracce di Ricciardi e del brigadiere Maione, per poi concludere il tour al Caffè Gambrinus, dove tutto ha avuto inizio!



Appuntamento: ore 10,30 presso il Palazzo Ina a Piazza Carità.

Durata del tour: 2 ore circa

Prenotazione obbligatoria tramite whatsApp al numero 3387870753 oppure via email info@guidesaroundnaples.com

(attendere conferma della prenotazione).



Contributo di partecipazione: 10 euro a persona, 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni), gratis per bambini al di sotto dei 6 anni.

Il tour si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti; nel rispetto delle norme sul distanziamento anti-covid sono previsti piccoli gruppi.



Obbligatorio indossare la mascherina.

Ricordiamo che in zona arancione non ci sono restrizioni alle visite guidate per i residenti in città, basta solo prenotarsi per tempo