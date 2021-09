ArenaTAN 2021: gran finale con ‘A67, Osanna e Massimiliano Civica

Orario non disponibile

Quando Dal 09/09/2021 al 11/09/2021 Orario non disponibile

Il 9, 10 e 11 settembre ritorna la rassegna ArenaTAN diretta da Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord. Tre giorni di musica e teatro all’aperto nella sede dell’Arci Scampia e negli spazi esterni del TAN di Piscinola

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE 2021 | ORE 21.00 presso ARCI Scampia

Gli ‘A67 nel Live intitolato Naples Calling come il loro ultimo disco uscito nel 2020, internazionale nel suono e nel linguaggio, ricco di influenze sonore e importanti collaborazioni. A partire da quest’ultimo lavoro, gli A67 (Daniele Sanzone, voce; Enzo Cangiano, chitarre e programming Gianluca Ciccarelli, Basso, batteria Mirko Del Gaudio) ripercorreranno la loro storia in un ritorno live simbolo di ripartenza e di forte legame con il territorio.

VENERDI 10 SETTEMBRE 2021 | ORE 21.00 presso ARCI Scampia

Gli OSANNA festeggiano i cinquant’anni di carriera con il concerto OSANNA 50

A distanza di cinquanta anni dalla pubblicazione dell’Album "L’UOMO" uscito nel 1971 e dopo i successi di questi ultimi 10 anni che li hanno visti protagonisti sulle scene internazionali, saranno in scena con un nuovo live, composto da brani storici e brani inediti. Sul palco con Lino Vairetti – voce e chitarra acustica, Gennaro Barba – batteria, Pako Capobianco – chitarra elettrica, Enzo Cascella – basso, Sasà Priore - piano e tastiere, Irvin Vairetti – voce e tastiere vintage, Alfonso La Verghetta Sound Engineer.

SABATO 11 SETTEMBRE 2021 | ORE 20.30 Teatro Area Nord

Si ritorna al Teatro Area Nord con SCAMPOLI - da Robert Mitchum Ad Andrea Camilleri in scena Massimiliano Civica una produzione Fondazione Teatro Metastasio

Una serata a metà strada tra una crestomazia di detti memorabili e il Forse non tutti sanno che… della Settimana Enigmistica: il regista Massimiliano Civica racconterà aneddoti, pensieri ed episodi della vita di alcuni protagonisti del mondo del teatro e del cinema. Robert Mitchum, Roberto Rossellini, Jerry Lewis, Emanuele Luzzati, Andrea Camilleri: attraverso le vite di questi e di altri uomini di spettacolo si tenterà di tracciare il ritratto dei nostri artisti ideali, modelli forse irraggiungibili ma proprio per questo “esemplari”.

La rassegna si inserisce quest’anno nella programmazione de “La Campania è Teatro, Danza e Musica”, progetto promosso da ARTEC/ Sistema MED in collaborazione con SCABEC - Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival.

Info. Teatro Area Nord

Via Nuova Dietro la Vigna 20

Tel. 0815851096 – teatriassociatinapoli@gmail.com

Concerti e teatro 10.00 euro - prenotazione obbligatoria su www.teatriassociatinapoli.it

Gli spettatori dovranno essere muniti di green pass da mostrare al botteghino

www.lacampaniae.it www.scabec.it www.teatriassociatinapoli.it

I concerti si svolgeranno presso scuola Calcio Arci Scampia in Via Fratelli Cervi lotto U Napoli-Scampia

