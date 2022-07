Arena TAN 2022, torna Movimentale Festival: videodanza, performance, installazioni e workshop

Dal 21 al 23 luglio al Teatro Area Nord nell’ambito di Arena TAN 2022 ritorna Movimentale Festival: videodanza, performance, installazioni e workshop. Ideato diretto e prodotto da Interno 5 in collaborazione con Teatri Associati di Napoli e Grrranit Scene Nationale de Belfort.

Al centro dell'evento la performance itinerante La moltitudine delle cose diverse direzione artistica di Antonello Tudisco e concept di Vincenzo Ambrosino in scena in doppia replica il 21 e 22 luglio alle 21.15 e alle 22.15. Un percorso che attraversa la sala del Teatro Area Nord, e prosegue nei giardini e negli spazi esterni. Un lavoro creato da 7 coreografi Marianna Moccia, Viola Russo, Sara Lupoli, Nyko Piscopo, Rossella Canciello, Roberta Ricci, Antonello Tudisco e 13 performer Maria Anzivino, Noemi Avino, Laura Calemma, Ginevra Cenere, Marco Di Dato, Alessia Di Maio, Rebecca Furfaro, Lukas Lizama Garrido, Marianna Moccia, Gerardo Pastore, Viola Russo, Tokyo Tello che si sono liberamente ispirati al Decameron di Giovanni Boccaccio dando vita ad un unico spettacolo site specific itinerante. Durante i tre giorni di festival il pubblico potrà visionare i video in concorso e votare il video preferito. In programma il workshop MATTER condotto dal coreografo francese Hervé Koubi che si concluderà con una suggestiva performance il 23 luglio alle ore 19.30 , a seguire l'istallazione autobiografica itinerante TRE dei giovani artisti Ucraini Anna Stativa, Asya Romanova e Ivan Pohorielov, ospiti del TAN nell'ambito del progetto MIR Residenze per la Pace. Il festival si concluderà con la premiazione del miglior video in concorso, da parte del pubblico e della giuria. Movimentale è sostenuto anche da Institut Francais Napoli – Grenoble.

L’evento è inserito nel progetto “Campania è” promosso dall’AGIS e dalla Regione Campania.

Info, biglietti e prenotazioni:

0815851096

teatriassociatinapoli@gmail.com

www.movimentale.com

www.teatriassociatinapoli.com

Programma

21 - 22 Luglio h 20.30

Teatro Area Nord (sala)

Proiezione dei video danza selezionati:

Scegli tu il miglior video!

ingresso libero

21.15 Teatro Area Nord (sala e giardini)

LA MOLTITUDINE DELLE COSE DIVERSE

performance itinerante

per max 25 spettatori

ingresso 5 €

secondo turno:

22.15 Teatro Area Nord (sala e giardini)

LA MOLTITUDINE DELLE COSE DIVERSE

site specific performance itinerante per max 25 spettatori

ingresso 5 €

23.00 Teatro Area Nord (sala)

Proiezione dei video danza selezionati

Scegli tu il miglior video!

ingresso libero

23 Luglio 19.30 Teatro Area Nord (spazio esterno)

MATTER

Performance di Hervé Koubi con i participanti al workshop

20.30 Teatro Area Nord (giardini)

opening dell'installazione permanente site specific

TRE

degli artisti Ucraini Anastasia Romanova, Anna Stativa e Ivan Pohorielov

ospiti al TAN per il progetto MIR #residenzeperlapace

21.00 Teatro Area Nord (sala)

Proiezione dei video selezionati

Scegli tu il miglior video!



A seguire assegnazione del premio della giuria e del premio del pubblico edizione 2022

tutti gli eventi del 23 luglio sono ad ingresso gratuito.

info e prenotazioni 0815851096 - 3280956258 teatriassociatinapoli@gmail.com

IN FOTO: movimentale 2022 ph sabrina cirillo