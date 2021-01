L'arco "borbonico" e il patrimonio a rischio: incontro online

Mercoledì alle 18.30, si terrà il l'incontro online l'arco "borbonico" e il patrimonio a rischio per discutere di quanto accaduto al cosiddetto arco borbonico di via Partenope, crollato nella mareggiata dello scorso 2 gennaio.

Interverrà il Professor Alessandro Castagnaro, dell'Università Federico II e Presidente di ANIAI Campania, e la Professoressa Renata Picone, Direttrice della Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del Paesaggio dell’Università Federico II. Ad introdurre ed a moderare l'incontro online ci sarà il Consigliere della Prima Municipalità Francesco Carignani: "Grazie all'aiuto dei nostri due relatori, chiariremo la funzione dell'arco e se possiamo veramente definirlo "borbonico". Oltre al passato, capiremo anche quali saranno le prospettive per il futuro di questo monumento, come e quando sarà restaurato. Ma anche perché è importante restaurarlo velocemente, che valore ha un monumento del genere nella nostra società. Sarà un buon pretesto per interrogarci anche sullo stato del nostro patrimonio storico, bloccato da una burocrazia che non riesce a dare risposte efficaci e veloci nel prevenire il deterioramento fisico della nostra storia e sul drammatico ruolo che i cambiamenti climatici hanno in questo processo".

"Ricordiamo - spiega l'associazione culturale Musae, che promuove l'incontro - che la struttura, dopo segnalazioni dello stesso Consigliere Carignani, era stata messa in sicurezza dall'Autorità Portuale, che doveva provvedere a presentare un progetto di restauro alla Soprintendenza di Napoli in tempi rapidi. Purtroppo, dopo un silenzio di quasi un anno, la mareggiata ed il crollo dell'arco".

L'incontro online sarà trasmesso alle ore 18.30 sul sito www.facebook.com/associazionemusae/