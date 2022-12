“Gli Architetti e il Paesaggio tra natura e artificio” in mostra al PAN

Un nuovo appuntamento è stato proposto nel caleidoscopico programma del Palazzo delle Arti di Napoli. La Mostra/Evento “Gli Architetti e il Paesaggio” nasce da un’idea dell’arch. Paola Lista e vede l’arch. Rosario Giannisi quale allestitore.

La mostra si inaugura il 29 dicembre 2022 alle ore 17.00 e chiuderà lunedì 23 gennaio 2023. Trentasette i partecipanti di cui undici tra i docenti e gli ex-docenti della facoltà di architettura della Federico II.

"Un bel panorama - spiegano gli organizzatori - sullo “stato dell’arte” della professione. che risulta davvero poco omogeneo con tratti anche di notevole qualità. A parlare con alcuni dei partecipanti emerge immediatamente una situazione poco felice. Tutti o quasi tutti i liberi professionisti appaiono delusi e critici dalle politiche gestionali delle Istituzioni. La mostra invece, nel piatto panorama culturale napoletano, spicca per impegno e proposte. Di certo rappresenta una nota piacevole e interessante. Già il solo interrogarsi sulla necessità di un impegno più incisivo sul tessuto urbano e sui territori naturali è un atto meritevole e necessario.

Ciò che meraviglia è che che le Istituzioni preposte non lo abbiano già fatto in maniera fattiva, visibile, concreta ed anzi a dirla tutta. L’impressione è addirittura che siano latitanti –od almeno così appare– a chi ben guardare i pochi episodi architettonici ed infrastrutturali della città. Il paesaggio costituisce un tema alquanto complesso che ci lega in un rapporto indissolubile con l’architettura, la natura e l’artificio. Sembrerebbe che con il tempo il bel Paese abbia perso con la più autentica sensibilità ambientale anche la cultura del paesaggio e della bellezza. O forse ha perso quegli gli esponenti capaci di comprendere la qualità nel progetto? In questi giorni di dissesti idrogeologici dovremmo chiederci se gli architetti sono coscienti che nessuna bellezza naturale è al riparo dalla catastrofe degli squilibri ambientali. Alle istituzioni dovremmo chiedere e pretendere maggiore attenzione, maggiore trasparenza e controllo nei processi decisionali di attribuzione degli incarichi. Molti, tra architetti e ingegneri, si chiedono –specialmente per le grandi opere come la metropolitana– perché non si ricorre a concorsi aperti a tutti i professionisti. Il panorama professionale al di fuori delle consuete “cariatidi” e degli “archi-stars” è praticamente il deserto. Che Napoli non abbia più architetti? Una tiepida speranza “dovuta” potrebbe essere rivolta agli Ordini, specialmente quelli da poco rinnovati: faranno qualcosa di utile o si allineeranno alla folta platea di burocrati attenti alla cassa? Svolgeranno un ruolo di tutela e controllo? Sapranno porsi quali garanti? Si vedrà… molto presto. La mostra resta comunque e fortunatamente un’esposizione caleidoscopica con varietà di stili comunicativi e di tecniche che, nonostante tutto, dona nobiltà a quello che resta di una professione in agonia".