Architects Party Napoli: i party negli studi di architettura

Tornano gli ArchitectsParty, i party negli studi di architettura d’Italia, con Bombeer, la birra dell'ex calciatore Christian Vieri, DrinkPartner ufficiale dell’iniziativa. Prima tappa di questo Tour 2023 sarà Napoli dal 9 all’11 Maggio, un format che proseguirà successivamente a Milano, Torino ed Amsterdam.



Gli studi partenopei coinvolti in questo primo appuntamento saranno: ARCHEMOTION S.R.L., ARCHIELLE, ariaproject, Blu Space, CORVINO + MULTARI, IN-NOVA STUDIO, Interplan2 Architects, Lab.I.R.Int. Architettura, Sabrina Masala Studio, Scardaccione Francesco Architetto, Signò.



In occasione di ArchitectsParty Napoli undici studi di architettura della città organizzeranno un party del tutto gratuito all'interno del loro spazio. Un'occasione nuova, assolutamente conviviale e non convenzionale, per conoscere i protagonisti dell'architettura contemporanea di Napoli, un'occasione per conoscere e vivere gli spazi dove nasce l'architettura della città. Il pubblico di Napoli, assieme agli studi, sarà il vero protagonista dell'iniziativa e potrà votare "live" il miglior party di ArchitectsParty Napoli. Tutti coloro che riusciranno a partecipare a tre party in programma otterranno in omaggio la nuovissima bag ArchitectsParty 2023.



Per accedere ai vari party sarà possibile scaricare il PASS tramite il sito: https://www.towant.eu/



Tra i design partner di questo primo appuntamento alcune dei più noti ed importanti brand del settore del design: Ceramica Sant'Agostino, Ekinex, Flos, Forster, Mafi, Mottura, Myrtha Pools, Neolith, Signature Kitchen Suite, Tubes.



ArchitectsParty è un format TOWANT, agenzia dedicata all’organizzazione di iniziative non convenzionali di architettura in Italia e all'estero. Tra gli altri eventi organizzati da TOWANT, ArchichefNight, gli appuntamenti a tavola dove lo Chef è l'architetto; DJ Arch, serata itinerante negli showroom del design dove il dj è l'architetto; ArchiBike una visita in bici alla scoperta dei luoghi segnalati dai protagonisti della progettazione contemporanea.



Calendario ArchitectsParty Napoli | 09.10.11 Maggio| ore 19.00

MARTEDì 9 MAGGIO

ARCHIELLE + Signò - Via Arco Mirelli, 33

CORVINO + MULTARI - Via Ponti Rossi, 117

MERCOLEDì 10 MAGGIO

ariaproject - Via Nicola Fasano, 50 - Pozzuoli

Lab.I.R.Int. Architettura - Via Salvator Rosa, 70

Sabrina Masala Studio - Via Toledo, 256

GIOVEDì 11 MAGGIO

ARCHEMOTION S.R.L. - Via Pisciarelli, 79 - Pozzuoli

Blu Space - Via Aniello Falcone, 394

IN-NOVA STUDIO - Largo Santa Maria la Nova, 21

Interplan2 Architects - Via Schipa, 100

Scardaccione Francesco Architetto - Via Francesco Girardi, 29





Per ulteriori informazioni: TOWANT - staff@towant.it