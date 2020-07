ArcheoCena a Casa Setaro: chef Gian Marco Carli reinterpreta la cucina dell’antica Pompei

Passeggiare tra secolari vigneti alle pendici del Vesuvio e ritrovarsi alla tavola di un'antica thermopolium pompeiana. Inizia qui un viaggio nel tempo, che conduce indietro di Duemila anni attraverso una rievocazione storica culinaria.

E' questa l'idea di "ArcheoCena a Casa Setaro", una serata ideata da Massimo Setaro dell'azienda Casa Setaro e Gian Marco Carli, chef del ristorante Il Principe, in cui la storia enogastronomica del Vesuvio diventa protagonista della tavola con una serie di abbinamenti vino-cibo e un menù studiato ad hoc per far rivivere i sapori dell’epoca. Tra gli ingredienti tipici e d’eccellenza del periodo storico trattato, non potevano mancare i fichi che sono prodotti dal rinomato opificio Santomiele e le albicocche vesuviane dell’azienda agricola Sapori Vesuviani.

La cena è in programma giovedì 30 luglio ore 20 negli spazi interni di Casa Setaro, situata a Trecase, nel più piccolo dei comuni vesuviani. La serata prevede una breve visita alla cantina con il racconto delle varie fasi di vinificazione a partire dal passato fino alle tecniche moderne, usate oggi da Massimo che ha ereditato l’amore per questo lavoro dal padre “Don Vincenzo” Setaro. Non mancheranno le anfore e il vino in esso maturato, proprio come era d’uso a quei tempi.

Una cospicua produzione di pani - notizia visibile nei tanti resti carbonizzati di Pompei -, accompagnata dall’olio extravergine d’Oliva Casa Setaro, aprirà le danze: il menù preparato dall’archeo-chef Gian Marco Carli del ristorante Il Principe, figlio d’arte di Marco e Pina Carli, stella Michelin per 15 anni, che ha intrapreso da anni un percorso di studio gastronomico volto a reinterpretare in chiave moderna il patrimonio culinario e culturale della propria terra natia, Pompei.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e con prenotazione obbligatoria al 3471231391. Il costo della cena è di 50€ a persona. Il parcheggio è gratuito e di pertinenza dell’azienda.

MENÙ

Degustazione di pani antichi a lievitazione naturale e con farine antiche: Libum, Scriblita, Otto spicchi e Adipadus

Con Olio extravergine d’Oliva Casa Setaro

Aperitivo

Cucurbitis in esca Apicii

Pane, ricotta di pecora e alici

Antipasto

Metti una sera a cena Carli e Trimalcione

Quaglia, moretum, foie grass di coniglio e cipollotto alla brace con i fichi dell’azienda Santomiele.

Primo piatto

A spasso per Pompei antica

Lagane di farro, hummus di ceci, limone fermentato al sale, stoccafisso all'insalata e ortiche

Secondo piatto

Maialino in lenta cottura, albicocca di Sapori Vesuviani e zucchine alla cenere

Dessert

Cassata oplontis

In abbinamento i vini Casa Setaro: Pietrafumante Caprettone Metodo Classico, Munazei Rosato Lacryma Christi del Vesuvio Doc, Aryete Caprettone DOC maturato in anfora, Don Vincenzo Riserva