Aquarium, creature del mare: in un centro commerciale di Napoli un viaggio alla scoperta degli oceani

A Napoli andrà in scena un evento unico per tutti gli appassionati del mare, in tutte le sue sfacciettature.

Oltre 100 specie marine riprodotte fedelmente, 6 aree tematiche e un sommergibile per vivere gli abissi in 3D: dal 14 al 30 aprile, al Centro Commerciale Neapolis si scoprono le bellezze degli oceani con “Aquarium, creature del mare”. Si tratta di un’esposizione con ingresso libero e gratuito che permetterà di scoprire le meraviglie del mondo sommerso e dei suoi affascinanti abitanti, anche attraverso curiosità e attività coinvolgenti per tutti.

L’iniziativa, con il patrocinio di Legambiente Campania e la collaborazione di WWF, ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’inquinamento del mare e sull’importanza di preservare gli oceani e gli animali che ci vivono. I nostri mari sono una risorsa da conoscere e tutelare poiché costituiscono l’habitat di tantissimi esseri viventi e una fondamentale fonte di energia e sostentamento per la nostra vita. Per tutto il periodo della mostra, saranno esposte delle fedeli riproduzioni di esemplari marini che abitano il mondo degli oceani.

In palio tante gift card del Centro Commerciale Neapolis

Dal 14 al 30 aprile, dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00, ci sarà anche la possibilità di partecipare al concorso a premi “AQUARIUM - GIOCA E VINCI” con in palio tante Gift Card del Centro Commerciale Neapolis. Per partecipare occorre spendere almeno 10 euro nei negozi e/o al supermercato del Centro (scontrino unico) e votare, presso il totem di gioco presente in Galleria, una delle scuole del territorio che hanno aderito al progetto. Scoprirai immediatamente se hai vinto la tua Gift Card!

Insomma, al Centro Commerciale Neapolis si viaggia alla scoperta del Pianeta Blu e delle sue creature, con la possibilità di vincere una delle tante Gift Card in palio (il regolamento completo del concorso a premi è consultabile sul sito del Centro Commerciale). Sarà un viaggio educativo e divertente, da non perdere!