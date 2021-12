Apre il Museo Darwin-Dohrn, centro scientifico-culturale della Stazione Zoologica Anton Dohrn

Apre al pubblico il Museo Darwin-Dohrn (DaDoM), il centro scientifico-culturale della Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto Nazionale di Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine. Dedicato alla divulgazione scientifica sull'ambiente marino nella prospettiva dell'evoluzione della vita sulla Terra e alla sensibilizzazione culturale sulla "risorsa mare", il nuovo Polo ha sede nella "Casina del Boschetto" nella Villa Comunale di Napoli che torna a nuova vita a seguito di un'importante opera di riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione deliberata nel 2015 dall'amministrazione del Comune di Napoli e finanziata dalla Stazione Zoologica.

Si tratta del primo ed unico esempio in Italia di centro scientifico-culturale rivolto esclusivamente alla biodiversità marina ed evoluzione della vita in mare.

Il taglio del nastro si è tenuto stamattina, giovedì 9 dicembre 2021, alla presenza del Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn Roberto Danovaro, del Presidente della Fondazione Dohrn Ferdinando Boero, dell'Assessore all'Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania Valeria Fascione, dell'Assessore all'Ambiente e al Mare del Comune di Napoli Filippo Mancuso.

Il Centro Darwin-Dohrn, oltre a ospitare il Museo, sarà anche sede del prestigioso "Cluster Nazionale Blue Italian Growth", e della "Fondazione Dohrn", cui sono affidate le relazioni con il pubblico di tutte le strutture SZN.

Con la sua apertura sarà restituito ai cittadini napoletani, alla Campania e al Paese, un bene nella sua piena fruizione dopo anni di abbandono.

Il Museo Darwin-Dohrn (DaDoM) è dedicato ai due giganti della scienza e della biologia evoluzionistica, Charles Darwin e Anton Dohrn.

All'interno del DaDoM, in particolare, i visitatori percorreranno un viaggio negli oceani attraverso il tempo, sulle orme di Darwin e Dohrn. In questa passeggiata nel tempo e nella ricerca, il pubblico incontrerà le forme primordiali di vita comparse negli oceani oltre 3 miliardi di anni fa.

La struttura si estende per circa 900 mq inseriti in un giardino di circa 2500 mq.

Roberto Danovaro, Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto Nazionale di Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine ha affermato: "Il Museo Darwin - Dohrn è un esempio unico in Italia, dove il pubblico potrà attraversare oltre 3 miliardi di anni di evoluzione e comprendere la straordinarietà degli adattamenti degli organismi all'ambiente marino. Spero che oltre a spiegare il senso di 150 cinquant'anni di ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn, questo museo possa ispirare una maggiore consapevolezza sulla necessità di conoscere e proteggere la vita marina".

APERTURA AL PUBBLICO:

Da Sabato 11 a venerdì 17 dicembre il grande pubblico potrà usufruire di un Biglietto unico combinato per Aquarium e Museo Darwin-Dohrn in Villa Comunale a Napoli al prezzo promozionale di: € 5 dai 4 ai 12 anni ed € 7 a partire dai 12 anni in su.

Il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie online https://shop.aquariumnapoli.it e https://shop.dadom.it a partire da venerdì 10 dicembre scegliendo gli orari e le date delle visite. Le due strutture saranno aperte dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso ore 16:00).

Da sabato 18 dicembre, le tariffe di ingresso al DaDoM saranno le seguenti:

Intero € 6 (a partire dai 12 anni compiuti)

Ridotto € 4 (valido dai 4 a 12 anni; per accompagnatori disabili, over 70, studenti universitari

con tessera)

Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni

Scuole € 4

Famiglie (2+2) € 15

Gruppi € 5 a persona (a partire da 15 pax)

ACQUISTO BIGLIETTI COMBINATI

Grande opportunità per abbinare la visita a più strutture della Stazione Zoologica Anton Dohrn secondo le seguenti tariffe:

Combinato Aquarium - DaDoM

Intero € 10 (a partire dai 12 anni compiuti)

Ridotto € 6 (valido dai 4 a 12 anni; per accompagnatori disabili, over 70, studenti universitari con tessera)

Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni

Scuole € 6

Famiglie (2+2) € 25

Gruppi € 8 a persona (a partire da 15 pax)

Combinato Aquarium – DaDom - Turtle Point (Portici)

Intero € 12 (a partire dai 12 anni compiuti)

Ridotto € 8 (valido dai 4 a 12 anni; per accompagnatori disabili, over 70, studenti universitari con tessera)

Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni

Scuole € 7

Famiglie (2+2) € 30

Gruppi € 10 a persona (a partire da 15 pax)

I biglietti combinati avranno una validità di trenta giorni.

Orari:

Aquarium e DaDoM

Dicembre 2021: aperti tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso alle ore 16:00).

Turtle Point

Aperto solo nei weekend dalle 9:00 alle 14:00 (ultimo ingresso ore 13:00) e per le scuole e gruppi anche infrasettimanalmente solo su prenotazione.

Modalità di accesso

La visita sarà garantita con l’acquisto tramite le biglietterie online https://shop.aquariumnapoli.it, https://shop.dadom.it, https://shop.turtlepoint.it e dopo aver preso visione e aderito a tutte le regole di accesso necessarie per le disposizioni di contenimento epidemiologico da Covid-19.

Tutte le comunicazioni in merito alle condizioni di visita saranno esplicitate nel sistema di prenotazione alla voce “Avvertenze speciali” che compariranno in fase di compilazione del biglietto di acquisto. Il biglietto sarà generato in modalità telematica e inviato in formato pdf alla email indicata dall’utente il quale dovrà provvedere alla sua esibizione in formato cartaceo o digitale attraverso smartphone o tablet all’arrivo in sede. Il personale predisposto all’accettazione controllerà il numero di ordine.

Norme COVID

Come previsto dalle nuove regole sul contenimento del contagio pandemico, DL del 26 novembre 2021 n. 172 in vigore da lunedì 6 dicembre, per i luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e in zona gialla, non è necessario il super green pass. Si continuerà pertanto ad accedere alle strutture aperte al pubblico della Stazione Zoologica Anton Dohrn con green pass, secondo quanto previsto dal DL del 23 luglio 2021, n. 105 art.3, e con utilizzo della mascherina. Il personale della Fondazione Dohrn procederà alla verifica del possesso del titolo per l’accesso con l’App Verifica C19.

Avvertenze

IN MANCANZA DI BIGLIETTO ACQUISTATO ONLINE È POSSIBILE ACQUISTARE IL BIGLIETTO PRESSO LE BIGLIETTERIE, MA L’ACCESSO NON È GARANTITO E VIENE CONSENTITO SOLO SE NON È SATURATA LA CAPIENZA PER TURNO DI VISITA DA PARTE DEI POSSESSORI DEL BIGLIETTO ACQUISTATO ONLINE.

IL BIGLIETTO COMBINATO ACQUISTATO DIRETTAMENTE PRESSO LE BIGLIETTERIE AVRA’ COMUNQUE VALIDATA’ DI TRENTA GIORNI MA SARA’ NECESSARIO CONSERVARE LO SCONTRINO FISCALE E L’ACCESSO SARA’ GARANTITO E CONSENTITO SOLO SE NON È SATURATA LA CAPIENZA PER TURNO DI VISITA DA PARTE DEI POSSESSORI DEL BIGLIETTO ACQUISTATO ONLINE.

IN CASO DI ALLERTA METEO L’ACCESSO IN VILLA COMUNALE E L’INGRESSO ALL’AQUARIUM E AL MUSEO DARWIN-DOHRN SONO CONSENTITI SOLO DA VIA RIVIERA DI CHIAIA, ALTEZZA P.ZZA SAN PASQUALE.

EVENTUALI VARIAZIONI DI ORARIO E CONDIZIONI DI VISITA E COMUNICAZIONI AI VISITATORI SARANNO PUBBLICATE SULLA PAGINA FB E SUL SITO DELLA FONDAZIONE DOHRN.

Buone norme di comportamento

è fatto obbligo di rispettare il percorso indicato con apposita segnaletica

è vietato utilizzare il flash all’interno dell’Aquarium

è vietato appoggiare le mani o sbattere sugli acrilici delle vasche e delle teche espositive

è vietato toccare manipolare e rovinare i reperti museali e danneggiare le pannellature

è consentito l’accesso solo ai cani guida

Per qualsiasi informazione:

scrivere a biglietteria@fondazionedohrn.it

o telefonare ai numeri 0815833442 (Aquarium) - 0815833642 (DaDoM)